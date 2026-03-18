Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e culturale di Palermo. L’amministrazione comunale ha promosso un bando per selezionare progetti di promozione turistica e turistico-sportiva per il 2026, con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi e valorizzare quartieri meno conosciuti.

L’UDC sostiene una programmazione stabile e a lungo termine degli eventi per garantire continuità e attrattività durante tutto l’anno. Promuove inoltre il turismo diffuso, puntando sulle periferie per distribuire meglio i visitatori e favorire lo sviluppo locale. Eventi sportivi e culturali di respiro internazionale sono considerati strumenti chiave per attrarre un pubblico globale.





Per una crescita reale, l’UDC sottolinea l’importanza di migliorare i servizi essenziali come trasporti, pulizia e sicurezza, oltre a potenziare la promozione digitale della città. Infine, investire nella formazione degli operatori turistici e nelle opportunità per i giovani è fondamentale per rendere il settore competitivo e sostenibile.

In sintesi, l’UDC propone una strategia integrata che unisce eventi, servizi e promozione per fare di Palermo una destinazione turistica attrattiva tutto l’anno, contribuendo al rilancio economico e sociale della città.

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