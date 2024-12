“La costruzione e la promo commercializzazione sostenibile della destinazione: come, dove e quando”. È il titolo del convegno organizzato da Confesercenti Sicilia in partnership con il Comune di Palermo e in programma domani, 17 dicembre, alle ore 10,30, alla GAM, Galleria d’arte moderna.

L’incontro riapre in chiave locale il confronto internazionale sul turismo sostenibile dando voce ad esperti, rappresentanti istituzionali, esponenti di associazioni di categoria e del privato sociale per creare le fondamenta di un nuovo modello di turismo, autentico e relazionale, in grado non solo di attrarre viaggiatori ma di innescare processi di sviluppo locale e di rigenerazione urbana. Un percorso plurale che faccia del turismo un motore di ripresa anche per cultura, commercio, artigianato, enogastronomia.

Dopo i saluti istituzionali di apertura del sindaco Roberto Lagalla e della direttrice della GAM Maria Francesca Tagliavia, interverranno:

Anna Maria Ulisse, presidente regionale Assoviaggi Confesercenti; Salvatore Ballone, business development e manager Italia&Malta di Expedia Media Solutions; Salvatore Burrafato, presidente Gesap – Aeroporto di Palermo; Michele Ridolfo, fondatore e vice presidente AIGAB; Emma Taveri, destination strategist e innovatrice sociale, CEO e Destination maker; Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti; Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo.

Modera i lavori: Maurizio Giambalvo, responsabile social impact Wonderful Italy.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.