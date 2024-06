Lo scorso marzo, il saldo della bilancia turistica dei pagamenti dell’Italia, ovvero le spese affrontate dai turisti stranieri ed italiani, ha registrato un avanzo di quasi 600 milioni di euro, in aumento di oltre 150 milioni rispetto allo stesso mese del 2023. Sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (3,0 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,4 miliardi) sono cresciute rispetto allo stesso periodo del 2023 (rispettivamente, del 13% e dell’8%), risentendo anche della festività pasquale caduta quest’anno alla fine di marzo. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Assoesercenti che ha monitorato i dati della Banca D’Italia.

Il trend positivo è rafforzato analizzando l’intero trimestre Gennaio-Marzo 2024 rispetto al 2023, dove sicuramente influisce l’incremento dei flussi dei viaggiatori rispetto al periodo precedente, con i turisti stranieri in Italia che ammontano a circa 16 milioni (+7% rispetto al 2023) e i turisti italiani all’estero a circa 14 milioni (+12% dello stesso periodo 2023). Significativo appare invece, il raffronto con il primo trimestre 2022 dove, ancora complice la paura dell’epidemia da covid-19, si registra un +63% delle spese dei viaggiatori stranieri in Italia e un +72% delle spese degli Italiani all’estero.

Aumenta anche la spesa media per viaggiatore, sia per gli stranieri che per gli italiani. Se gli Italiani all’estero spendono in media 501 euro a viaggiatore, con un +2% rispetto al 2023, gli stranieri in italia spendono il 10% in più rispetto allo scorso anno, con una media di 509 euro a viaggiatore.



“Il dato emerso dall’analisi – commenta il presidente di Assoesercenti Salvo Politino – evidenzia quanto il settore sia strategico per la crescita dell’economia nazionale. In questo contesto si devono porre le politiche di un governo che crede nel turismo e che deve essere al fianco degli operatori del settore, attraverso il confronto costante e un insieme strutturato di interventi pensati per stabilizzare il comparto, attraverso una programmazione e organizzazione che diano una visione industriale al settore”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.