Baglio Oneto di Marsala, con la delegazione della Regione Sicilia, è presente con orgoglio al Roots IN di Matera

18 e 19 Novembre 2024



Quella amata terra di Sicilia, che tanti italiani hanno lasciato tra le lacrime in cerca di un futuro migliore all’estero – alla fine del 1800 e nel corso del 1900 – si presenta come una delle destinazioni privilegiate al Roots IN di Matera, in programma il 18 e 19 novembre 2024. Terra d’emigranti per antonomasia, la Sicilia è ora in prima linea alla Fiera del Turismo delle Radici, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Nata come idea per presentare iniziative di vacanze e soggiorni nelle terre di origine dedicati ai discendenti di chi aveva fatto – spesso per necessità – la scelta di trasferirsi altrove, per il 2024 la manifestazione ha come tema portante il rapporto tra radici e MADE-IN-ITALY. Molto spesso i nostri connazionali emigrati hanno trovato fortuna proprio valorizzando le proprie competenze, rendendo grande l’Italia nel mondo. Secondo alcune stime sono circa 80 milioni i discendenti di italiani nel mondo, e proprio a questo target si rivolgono le iniziative del Turismo delle origini, volto a riscoprire i piccoli borghi, le tradizioni e le attività che emozionano e commuovono chi le associa a ricordi, racconti e memorie tramandate dai nonni italiani. Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo***** LUXURY WINE RESORT di Marsala è presente con orgoglio al Roots IN di Matera, insieme alla delegazione della Regione Sicilia, poiché la sua storia si intreccia con quella dell’isola stessa. Dimora settecentesca dove già si praticava l’arte dell’ospitalità, Baglio Oneto nei secoli ha mantenuto con eleganza e stile la propria vocazione più autentica, associandola all’attività di azienda dove ancora si producono vini e olio di altissima qualità. Gli ospiti vengono accolti in un luogo che racchiude l’essenza della vera Sicilia: nei colori accesi dei tramonti, nel gusto intenso dei piatti preparati con le eccellenze del territorio, negli spazi antichi perfettamente conservati. Il ritorno alle radici in questo caso si rivela nel perfetto significato del nostos omerico, termine che in greco significa viaggio ma è anche all’origine della parola nostalgia. Nostos quindi non è solo il viaggio vero e proprio, ma anche il moto di ricerca, il desiderio del ritorno, il senso dell’esilio. L’orgoglio degli italiani all’estero è quel senso di appartenenza, anche da lontano, alla propria terra e che hanno saputo trasmettere a figli e nipoti. Baglio Oneto è la storia di chi è restato, e che accoglie chi ritorna come se fosse sempre rimasto.



Per informazioni:

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo*****

LUXURY WINE RESORT



Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP)

Tel. 0923 746222

www.bagliooneto.it

info@bagliooneto.it







