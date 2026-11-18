Le Madonie si presentano ai mercati turistici come un’unica grande destinazione, capace di mettere insieme mare e montagna, borghi storici, natura, cultura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche. Un territorio dalle molteplici identità, che punta sulla collaborazione tra istituzioni e imprese per costruire un’offerta integrata, riconoscibile e competitiva, in grado di attrarre nuovi visitatori e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. È questa la strategia promossa dal Consorzio Turistico Cefalù-Madonie, braccio operativo della Dmo Madonie e Targa Florio e interlocutore della Regione siciliana per la destinazione che ha partecipato a due appuntamenti dedicati alla promozione turistica: la decima edizione della BTE – Borsa del Turismo Extralberghiero di Palermo e la prima edizione di “M come Montagna”, ospitata al Brixia Forum di Brescia. Due manifestazioni differenti per pubblico e caratteristiche, ma accomunate dall’obiettivo di valorizzare le potenzialità del territorio e rafforzarne la presenza nei circuiti turistici nazionali. In entrambe le occasioni, il Consorzio ha rappresentato le Madonie negli spazi espositivi della Regione siciliana, promuovendo un modello di destinazione che supera i confini dei singoli comuni e valorizza le risorse dell’intero comprensorio.

A Brescia interesse per le Madonie, tra turismo outdoor e borghi

Particolarmente positivo il riscontro ottenuto a Brescia, dove la proposta turistica delle Madonie ha suscitato interesse e apprezzamento. Decine gli operatori turistici incontrati nel corso della manifestazione, un’importante occasione di confronto e promozione che ha permesso di presentare le molteplici opportunità offerte dal comprensorio. Non soltanto montagna, escursionismo e attività all’aria aperta, ma anche itinerari culturali, borghi, tradizioni, produzioni agroalimentari e strutture ricettive diffuse. Un’offerta integrata che ha attirato l’attenzione degli interlocutori, confermando le potenzialità delle Madonie come destinazione capace di proporre esperienze diversificate durante tutto l’anno.

La collaborazione con il Parco delle Madonie

Un elemento centrale della strategia promozionale è rappresentato dalla collaborazione tra il Consorzio Turistico Cefalù-Madonie e l’Ente Parco delle Madonie, presieduto da Giuseppe Ferrarello. La sinergia tra i due organismi consente di integrare il patrimonio naturalistico e ambientale del Parco, la biodiversità e il riconoscimento internazionale del Geoparco Unesco con l’offerta ricettiva, culturale ed enogastronomica del comprensorio. L’obiettivo è valorizzare le risorse ambientali non come attrattori isolati, ma come parte di un sistema turistico più ampio, nel quale la tutela del patrimonio naturale, la fruizione sostenibile e lo sviluppo delle economie locali possano procedere insieme. Una collaborazione che rafforza la capacità del territorio di presentarsi in maniera coordinata, mettendo in relazione le opportunità offerte dal Parco con quelle dei borghi, delle imprese e delle comunità locali.

Calogero D’Anna: “Promuovere le Madonie nella loro interezza”

“La partecipazione a questi appuntamenti conferma quanto sia importante garantire alle Madonie una presenza coordinata e riconoscibile nei principali contesti di promozione turistica – dichiara Pier Calogero D’Anna, presidente del Consorzio Turistico Cefalù-Madonie – Il nostro compito è rappresentare l’intera destinazione, valorizzandone le diverse identità e creando un collegamento concreto tra il territorio e le opportunità offerte dalla programmazione regionale. Il riscontro ottenuto a Brescia è particolarmente significativo perché dimostra l’interesse verso una proposta che non si limita alla montagna, ma comprende tutte le risorse delle Madonie. In questo percorso è fondamentale la collaborazione con l’Ente Parco e con il presidente Giuseppe Ferrarello. Solo attraverso una reale sinergia tra istituzioni, enti e operatori possiamo rafforzare la nostra capacità di promozione e trasformare le potenzialità del territorio in opportunità di crescita per le imprese e le comunità locali”.

Smeralda Tornese: “Dalle eccellenze del territorio a esperienze turistiche organizzate”

Per Smeralda Tornese, direttore del Consorzio Turistico Cefalù-Madonie, la partecipazione alle manifestazioni rappresenta anche un’importante occasione per comprendere le esigenze del mercato e orientare le strategie di sviluppo della destinazione. “Le fiere non sono soltanto vetrine promozionali, ma occasioni preziose per confrontarci con il mercato, comprendere come viene percepito il nostro territorio e individuare le esperienze che suscitano maggiore interesse – sottolinea Tornese – A Brescia abbiamo raccolto apprezzamenti per una proposta capace di mettere in relazione le diverse componenti delle Madonie, coinvolgendo gli operatori dell’intero comprensorio. La sfida è trasformare le tante eccellenze locali in un’offerta turistica strutturata, facilmente riconoscibile e accessibile ai visitatori. La collaborazione con il Parco delle Madonie è strategica proprio perché permette di integrare il patrimonio ambientale con le altre risorse della destinazione, costruendo nuove opportunità per le imprese e valorizzando anche i territori meno conosciuti”.

A Palermo il confronto con il settore extralberghiero

La partecipazione alla Bte di Palermo ha rappresentato un’ulteriore occasione per valorizzare un segmento particolarmente importante per il turismo madonita: quello dell’ospitalità extralberghiera. Bed and breakfast, case vacanza, strutture indipendenti e forme di accoglienza diffusa costituiscono una componente significativa dell’offerta ricettiva del comprensorio, contribuendo alla vitalità dei piccoli centri e alla possibilità di vivere esperienze a stretto contatto con le comunità locali. Il confronto con il settore ha permesso di ribadire l’importanza di una promozione capace di coinvolgere anche le realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute, favorendo una maggiore integrazione tra ricettività, servizi turistici ed esperienze territoriali.

Una strategia condivisa per rafforzare la destinazione

Le due partecipazioni fieristiche si inseriscono nel percorso di consolidamento della Dmo Madonie e Targa Florio, all’interno del quale il Consorzio Turistico Cefalù-Madonie svolge un ruolo di coordinamento operativo e raccordo tra istituzioni, Regione Siciliana e sistema imprenditoriale. La prospettiva è quella di superare una promozione frammentata, costruendo un’identità turistica comune che sappia valorizzare le specificità dei singoli territori senza disperderne le potenzialità. Non più una semplice somma di attrazioni, ma una destinazione organizzata, capace di proporre esperienze integrate, intercettare nuovi mercati e distribuire le opportunità turistiche lungo l’intero arco dell’anno.





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