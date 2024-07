Il documentario dal titolo “Tutti in scena, il teatro italiano in America di ieri raccontato dal teatro italiano a NY di oggi” sarà presentato domenica 7 luglio durante un evento gratuito che si svolgerà presso la terrazza Carpe Diem alle ore 21,00, in Via Armando Diaz n. 2.

Soggetto e regia sono di Laura Caparrotti – Direttrice del Kairos Italy Theater e ideatrice del primo Festival Italiano di Teatro a New York, In Scena! Italian Theater Festival NY, mente il documentario è prodotto dalla Kairos Italy Theater, dalla Casa Italiana Zerilli-Marimo’ at NYU e dalla Secci Films.

Tutti in scena è un prodotto interessante e ricco di spunti, proprio per le tematiche storico-sociali che affronta, legate in particolar modo al nostro mezzogiorno. Sta, infatti, sta girando l’Italia e l’estero e ha già ricevuto validi riconoscimenti, come il Premio per migliore regia al Sidney World Fest 2023 e il Premio Silver allo Spotlight Documentary Festival awards 2023.

Durante l’evento gratuito di domenica sera la proiezione sarà introdotta da Luana Rondinelli, attrice ben nota ai marsalesi che ha recentemente portato il suo “Sciara. prima c’agghiorna” proprio al Festival In Scena! a New York.

Un evento da non perdere!

Luogo: Carpe Diem, Via Armando Diaz, 2, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Data Inizio: 07/07/2024

Data Fine: 07/07/2024

Ora: 21:00

Artista: Laura Caparrotti

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.