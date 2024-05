Applausi e grande acclamazione per il dj Sasà Taibi che sul palco della Fiera del Mediterraneo, in occasione della 69° Campionaria di Palermo, si è esibito in veste di cantante tributando un omaggio al più grande degli showman italiani, Rosario Fiorello. Con un completo gessato, di moda negli anni ‘90 e sciolti i capelli raccolti nel suo eterno codino, ha dato davvero l’impressione al pubblico di tornare indietro nel tempo, quando il siciliano Fiorello viveva i suoi primi esordi e portava nelle piazze italiane il suo karaoke.

Sasà Taibi ha riproposto lo spettacolo e dato la possibilità a tanti aspiranti cantanti di esibirsi davanti ad un pubblico gremito e di dare prova delle loro capacità canore. Scelti tra il pubblico, in tanti sono saliti sul palco e hanno intonato brani musicali sulle apposite basi, mentre sul video scorrevano i testi. Lo stesso Taibi ha cantato, inoltre, i più grandi successi di Fiorello, da Finalmente tu, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1995, e Si o No cover della famosa Please don’t go fino a Come mai degli 883, reinterpretata da Fiorello, che tutti hanno cantato a gran voce insieme a Sasà Taibi. Lo show ha anticipato e aperto lo spettacolo de I quaranta che ballano ‘90, tanto atteso tra gli appuntamenti della rassegna artistica della Fiera del Mediterraneo. Scaldati i motori, la serata è stata un’esplosione di energia e sfrenato divertimento.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.