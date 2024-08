Saranno gli operatori del progetto Tuttiafare a occuparsi della pulizia straordinaria del teatro-auditorium situato all’interno della Scuola dello Sport di via Magna Grecia a Ragusa, che da settembre ospiterà le lezioni e le attività del Corso di Laurea in Scienze Motorie. È quanto dispone la determinazione n. 740 del 18 luglio scorso del Settore Gestione del Territorio e Infrastrutture del Comune di Ragusa che assegna in affidamento diretto il servizio di pulizia straordinaria dell’impianto alla Cooperativa Volta Pagina, di cui Tuttiafare costituisce un ramo d’impresa.

Dal suo avvio, nell’ottobre 2021, Tuttiafare si è distinto nella gestione di progetti sociali e nella facilitazione dell’inserimento lavorativo di persone in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa, Vittoria e Modica. Grazie a queste attività, il progetto offre concrete opportunità di crescita e inclusione sociale.



Il nuovo incarico rafforza ulteriormente la collaborazione tra la cooperativa sociale e l’Ente comunale, un rapporto iniziato nel novembre 2022 con l’affidamento di diversi incarichi di pulizia straordinaria, che hanno consentito a decine di persone svantaggiate di trovare un’opportunità di lavoro non assistenziale.



«Un altro segno di grande fiducia e stima da parte del Comune di Ragusa – è il commento di Rodolfo Ficicchia dirigente amministrativo della Cooperativa Volta Pagina e responsabile del progetto Tuttiafare – che vede i miei ragazzi sempre più entusiasti e sicuri di sé. Tuttiafare continua a sostenere e orientare il benessere psicologico di ognuno di loro. Ringrazio il sindaco Giuseppe Cassì, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Giovanni Giuffrida, il dirigente Programmazione e Bilancio Alessandro Basile e l’Amministrazione Comunale per la particolare attenzione dimostrata e la loro sensibilità».



Per gli operatori del progetto Tuttiafare il nuovo affidamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella conquista dell’integrazione sociale attraverso il lavoro “vero”, autentico e gratificante, nonché un’opportunità di sviluppo personale e di partecipazione attiva alla vita della comunità. Per il Comune di Ragusa si tratta di un atto tangibile per la costruzione di una comunità inclusiva e solidale, un obiettivo in perfetta sintonia con il motto di Tuttiafare: “Insieme si può”.



Il progetto Tuttiafare nasce dall’esperienza della Cooperativa di tipo A-B Volta pagina, che gestisce a Vittoria la comunità alloggio per disabili psichici “Palcoscenico 180” in via Cialdini 91 e la struttura residenziale per anziani “Senior Social House” in contrada Bosco rotondo 35. A queste attività la Cooperativa sociale affianca incarichi finalizzati all’inserimento o alla ricollocazione di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.

