Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate nebroidea, organizzato grazie al grande impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Filippo Miracula. Sabato 27 giugno 2026 il borgo di San Marco d’Alunzio ospiterà la quarta edizione di “Tutto il Mondo in Paese”, l’evento che trasforma le strade e le piazze del centro storico in un viaggio tra culture, tradizioni e sapori provenienti da ogni parte del mondo.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, valorizzare la diversità culturale e creare occasioni concrete di incontro tra persone, comunità e generazioni differenti. Un messaggio di apertura e accoglienza che negli anni ha saputo coinvolgere centinaia di partecipanti, associazioni, volontari e cittadini, diventando un esempio virtuoso di collaborazione e partecipazione attiva.





Il successo delle passate edizioni ha confermato il forte interesse del pubblico per una manifestazione capace di coniugare intrattenimento, cultura e gastronomia. Numerosi i visitatori e i turisti che hanno scelto di raggiungere San Marco d’Alunzio per vivere un’esperienza unica, attratti dalla possibilità di scoprire tradizioni, usanze e proposte culinarie provenienti da diversi Paesi del mondo, il tutto immersi nella suggestiva cornice di uno dei borghi più affascinanti d’Italia.





Anche quest’anno il programma offrirà un ricco percorso tra stand culturali, degustazioni, momenti di animazione e occasioni di confronto, in un clima di festa che mette al centro il valore della convivenza e del rispetto reciproco. Un mosaico di esperienze che racconta come le differenze possano trasformarsi in una straordinaria opportunità di crescita collettiva.

“Tutto il Mondo in Paese” è molto più di una manifestazione: è una comunità che si mette in gioco, un laboratorio di integrazione a cielo aperto, un’occasione per abbattere distanze e costruire legami attraverso il linguaggio universale della cultura, del cibo e della condivisione.

L’appuntamento è quindi per il 27 giugno 2026 a San Marco d’Alunzio, per una giornata di festa, incontro e scoperta che promette ancora una volta di portare il mondo nel cuore dei Nebrodi.

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