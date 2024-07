L’attesa sta per finire, domenica 28 luglio nella spiaggia libera di Cava d’Aliga (RG) andrà in scena la seconda edizione del Torneo Marinaro di Beach Bocce organizzato dall’ASD Iblea Bocce con il supporto di FIB Sicilia, del CONI Sicilia e delle istituzioni locali.

La gara, valida per la qualificazione alla Finale Nazionale della specialità, si preannuncia un successo, sono già 32 gli iscritti in arrivo da Vittoria, Siracusa, Scicli, Modica, Messina, Enna, Catania e da tutto il resti territorio siciliano. L’interesse è concreto e sta aumentando di giorno in giorno con il numero di partecipanti che potrebbe salire ancora visto che le iscrizioni sono aperte fino al giorno della gara alle 8.



Poi si entrerà nel vivo della competizione che scatterà alle 9 dopo i sorteggi e si concluderà nel pomeriggio con le finali. In totale saranno quattro i campi allestiti sulla spiaggia che sarà al centro dell’attenzione anche dei vertici delle movimento, sono infatti attesi sia il Presidente della Federbocce Sicilia, Nicolò Pecorella, che Giuseppe Mastroianni della Commissione Nazionale Beach Bocce, a testimonianza dell’importanza del’evento. Tutto pronto quindi per una giornata di beach bocce che promette spettacolo e divertimento sia per i giocatori che i tanti curiosi che si avvicineranno a questa disciplina.



Luogo: SCICLI, RAGUSA, SICILIA

