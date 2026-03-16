La primavera torna a sbocciare a Palermo con un nuovo appuntamento di ArtGarden – Festa di Primavera, l’evento dedicato all’incontro tra natura, creatività e cultura del fatto a mano. Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 10:00 alle 20:00, la suggestiva cornice di Floral Garden Vivai Gitto ospiterà due giornate all’insegna dell’arte, dell’artigianato e della scoperta.

Organizzato dall’Associazione Culturale Artigianando, ArtGarden si conferma come un format esperienziale capace di trasformare uno spazio immerso nel verde in un vero e proprio percorso creativo a cielo aperto. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento torna con una proposta ancora più ricca, pensata per coinvolgere un pubblico eterogeneo e sempre più attento alla qualità, alla ricerca e all’autenticità delle produzioni indipendenti.





Durante le due giornate i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera rilassata e stimolante, tra attività artistiche e creative pensate per incuriosire e coinvolgere adulti e bambini. Il cuore dell’evento sarà la mostra mercato di artigianato selezionato, con manufatti unici e creazioni originali realizzate da artigiani e designer indipendenti.

Accanto all’area dedicata all’handmade, spazio anche a una raffinata selezione vintage, dove sarà possibile scoprire oggetti, complementi e pezzi dal fascino retrò, capaci di raccontare storie e stili di epoche diverse. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato ai vinili, pensato per gli appassionati di musica e collezionismo.





A completare l’esperienza, un’area food dove sarà possibile gustare panini e bibite e concedersi una pausa conviviale immersi nella natura, contribuendo a rendere la visita ancora più piacevole.

ArtGarden non è soltanto un mercato, ma un momento di incontro e condivisione che invita a rallentare, osservare e riscoprire il valore della creatività artigianale come linguaggio contemporaneo. L’inserimento dell’evento all’interno di uno storico garden come Floral Garden Vivai Gitto rafforza il dialogo tra natura e cultura, creando un contesto suggestivo in cui arte, design e manualità si intrecciano con il paesaggio.

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