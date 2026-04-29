Catania si prepara ad accendere il cuore della solidarietà. Dal 30 aprile al 3 maggio Piazza Università ospiterà la XVII edizione della Walk of Life Telethon “CamminiAmo per la Vita”, trasformandosi nel grande Villaggio della Ricerca e della Solidarietà dedicato al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

L’inaugurazione ufficiale del Villaggio si terrà giovedì 30 aprile alle ore 10:30 in Piazza Università e segnerà l’avvio della quattro giorni promossa dal Coordinamento Telethon di Catania insieme a volontari, istituzioni, partner e sponsor del progetto.

Per l’occasione saranno presenti l’arcivescovo metropolita di Catania Luigi Renna, il prefetto Pietro Signorello, il questore di Catania Giuseppe Bellassai, il sindaco Enrico Trantino, il coordinatore provinciale Telethon Maurizio Gibilaro, rappresentanti delle istituzioni cittadine, associazioni, volontari e numerosi partner della manifestazione.

Accanto alle autorità civili e religiose ci saranno anche i volontari del coordinamento provinciale Telethon, le associazioni coinvolte nella manifestazione, gli artisti protagonisti degli spettacoli e i volontari della Protezione Civile “Le Aquile di Misterbianco”, guidati dalla presidente Agata Rizzo.

La Walk of Life Telethon rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla solidarietà e alla ricerca scientifica. L’obiettivo della Fondazione Telethon è sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, finanziando progetti scientifici, studi e percorsi che possano offrire diagnosi, terapie e nuove speranze a migliaia di famiglie.

Per quattro giorni Piazza Università diventerà un grande villaggio aperto alla città con stand commerciali, area street food, spazi dedicati allo sport e al divertimento, aree ludiche, live music, tribute band e il grande palco della solidarietà.

La direzione artistica degli eventi e del villaggio scientifico è affidata a Carmelo Furnari, coadiuvato da Gina Aloisio per gli spettacoli mattutini e pomeridiani, mentre a presentare gli appuntamenti sarà la giornalista Elisa Petrillo.

Il Villaggio: cuore pulsante tra ricerca e comunità

Per quattro giorni Piazza Università sarà animata da:

• Stand commerciali

• Area street food con maxi torta

• Aree ludiche e sportive

• Area live music con tribute band

• Palcoscenico della solidarietà

La direzione artistica degli eventi e del villaggio scientifico della ricerca Telethon è affidata a Carmelo Furnari, coadiuvato da Gino Aloisio, direttrice artistica degli spettacoli mattutini e pomeridiani. A presentare gli eventi sarà la giornalista Elisa Petrillo.

Il programma: quattro giorni di eventi, musica e inclusione

30 aprile 2026

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30

Inaugurazione ufficiale del Villaggio della Ricerca e della Solidarietà con la partecipazione degli istituti scolastici: I.C. Leonardo Da Vinci, Istituto Giuseppe Parini, Istituto Pizzigoni Carducci.

• Ore 15:30: Istituto Superiore Amari – Rizzo – Pantano (Giarre)

• Ore 19:30: ospite musicale Mirko Bianca

In serata:

30 aprile ore 20:00 live con Mirko bianca e a seguire il concerto degli Effequinta, cover band dei Modà e la Tribù del Blasco cover di Vasco rossi.

1 maggio 2026

• Ore 10:30: Gran concerto con il baritono Matteo Siculo

• Ore 11:30: CNDS School Catania della Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta dal Maestro Nino Graziano Luca

• Dalle 16:00: esibizioni sul palco della solidarietà con la violinista Erika Ragazzi, i Pop Lirici, i N&N Tinamarti & Adriano Rossi, Seby

In serata:

Live Music ore 19,00 aprono il concerto dei I Pensiero, tribute band dei Pooh, tanti artisti siciliani: Seby, Pop lirici, Tinamarti accompagnata alle tastiere dal maestro Adriano rossi e la violinista, Erika Ragazzi.

2 maggio 2026

• Dalle 10:00 alle 13:30: spettacoli di danza con scuole di danza, fitness e country

Con la partecipazione di:

Dark Matteo, Antonio Condorelli, Accademia Fuego Latino, Associazione 20 Novembre 1988, Associazione Futuro21, ASS. AFAE e CTA Villa Letizia

In serata:

Music Concert ore 20,00 apre il concerto Grace band e a seguire il concerto dei LiVenditti, tribute band di Antonello Venditti e degli Speed of sound cover Coldplay.

3 maggio 2026

• Ore 9:00: apertura con il Piccolo Coro Città di Taormina diretto dal Maestro Ivan Lo Giudice

• Ore 9:45: sfilata inclusiva “La bellezza racchiusa nel nostro DNA” (II edizione), a cura dell’Agenzia Eventi in Stile con Pina Nannuli Scaminaci e Nency Coco

• Ore 10:00: partenza ufficiale della Walk of Life “CamminiAmo per la Vita”

• Ore 10:30: spettacoli di danza inclusiva con scuole coordinate dall’ASI Provinciale di Catania e dall’Accademia Internazionale Prezioso, ASD Time Dance Sport

• Ore 12:00: concerto in Piazza Duomo con l’orchestra G. Risi di Acireale, diretta dal Maestro Carmelo Speranza

• Ore 18:10: maxi torta a cura dell’Associazione Ristoworld Emergency

In chiusura:

Domenica 3 maggio ore 17:00: grande concerto per Telethon con le band “La voce del padrone” cover di Franco Battiato, “Parole in circolo”, tribute di Marco Mengonie a chiudere i Pink style, tribute Pink Floyd.

L’evento è sostenuto da una rete ampia di partner istituzionali e sponsor:

Regione Siciliana, Comune di Catania, CONI, AMTS, CSVE Etneo, ASI, CNA Catania, AIC – Associazione Italiana Celiachia, a cui si aggiungono numerose realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere il progetto, condividendone valori e obiettivi.

Accanto a coordinamento di Catania, si registra infatti la partecipazione di partner come Autovia, 2858 Security, Eris Formazione, Alleanza Assicurazioni, MG agente Re/Max, Sisifo, O.P.I. Catania, Oranfresh e il Consorzio Euroagrumi, insieme a realtà impegnate nel settore energetico e dei servizi come Energy Growers e Italpower, e infine Biobronte, Giesse Service, Dais, Colata Lavica, RGV Ascensori e Gagliano & Franceschini. Media partner SudPress e Sikania Network.

Saranno quattro giorni di musica, spettacolo e partecipazione per un unico grande obiettivo: sostenere la ricerca e dare speranza. Perché la Walk of Life non è solo un evento, ma un gesto collettivo che unisce una città intera. E perché, come dimostra ancora una volta Catania, fare del bene significa generare valore che, prima o poi, torna sempre a chi lo ha donato.









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