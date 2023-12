Tutto pronto per l’inaugurazione. Il 7 dicembre alle 17 apre, con il taglio del nastro da parte dell’assessore comunale Rosi Pennino, a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo, nel cuore pulsante della città, il New Christmas Village, organizzato dalla New Service Palermo e da Villa Filippina.

Un appuntamento che inaugura ufficialmente gli eventi natalizi della città di Palermo.

Dopo l’inaugurazione e l’apertura dei cancelli, con l’impianto di illuminazione che si accenderà mentre il pubblico entrerà, seguirà alle 17,30 l’inaugurazione del grande albero di Natale a led e delle casette con gli artigiani che venderanno oggetti natalizi da potere regalare durante le feste. A tutto questo si somma l’area food.

La stessa assessore Rosi Pennino darà poi il via all’apertura della pista sul ghiaccio, percorrendo per prima lei stessa con i pattini l’area.

La pista di pattinaggio si caratterizza per essere ecosostenibile su ghiaccio sintetico. Un sistema che permette di risparmiare 40 mila litri d’acqua e 11 tonnellate di anidride carbonica, con zero inquinamento acustico e un sistema di sicurezza superiore per il corpo, in caso di caduta.

I bambini inoltre potranno incontrare Babbo Natale, farsi le foto-ricordo e imbucare le lettere dove sono scritti i regali desiderati.

Sempre il 7 dicembre alle 19, c’è il concerto della Zarcone Band.

L’8 dicembre, alle 19 e alle 20 si potrà osservare il pianeta Giove.

Il 9 dicembre a mezzogiorno c’è lo spettacolo con le bolle di sapone, alle 17 lo show on ice con Topolino e Minnie. Alle 19 ci saranno gli zampognari. Alle 20,30 ci saranno Slidin Charlie e Boo Shake.

Il 10 dicembre alle 12 c’è la Favola natalizia, alle 17 e alle 18 c’è lo show con le principesse delle favole.

Il New Christmas Village sarà a ingresso gratuito e sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 22. Il venerdì dalle 16 a mezzanotte. Il sabato e la domenica dalle 10 a mezzanotte. Il 24 dicembre l’apertura sarà alle 10 e la chiusura sarà alle 16. Il 25 dicembre il villaggio sarà aperto dalle 16 a mezzanotte. Il 26 dicembre dalle 10 a mezzanotte. Il 31 dicembre apertura dalle 10 alle 16. Il primo gennaio apertura dalle 10 a mezzanotte.

L’ingresso alla pista sul ghiaccio costa 7 euro per 30 minuti di giri, 10 se si sceglie di fare un’ora. I bambini dai 3 ai 10 anni pagano 5 euro mezz’ora e 7 euro un’ora.

Luogo: villa Filippina, piazza San Francesco Di Paola, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 07/12/2023

Data Fine: 07/01/2024

Ora: 17:00

Artista: Vari

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.