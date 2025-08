Il sorridente paese della Valle del Torto si prepara a vivere due serate indimenticabili all’insegna del gusto e del divertimento. Torna “Sciara Street Food Fest”, giunto alla sua quinta edizione, in programma giovedì 7 e venerdì 8 agosto 2025 tra Piazza Castelreale e Piazza Salvatore Carnevale. L’organizzazione è stata curate nei minimi dettagli e con grande entusiasmo dall’Associazione Giovanile Sciarese, con il patrocinio del Comune di Sciara e dell’Assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, l’evento si conferma uno degli appuntamenti estivi più attesi nel Comprensorio. Soddisfazione è stata espresso sindaco di Sciara, la dott.ssa Concetta Di Liberto, che ha così dichiarato: «Questo per noi è molto più di un evento gastronomico. È un momento di identità e di orgoglio comunitario, che valorizza le nostre tradizioni, coinvolge giovani e famiglie, e porta energia positiva al paese. Ringrazio tutti I component dell’Associazione, i volontari e tutti coloro che renderanno unica questa grande festa».





«È un festival che nasce dal basso, dalla voglia dei giovani di Sciara di creare qualcosa di bello per il proprio paese – afferma il presidente dell’Associazione, Salvatore Rocchetta –. Il nostro obiettivo è semplice: far divertire, valorizzare il cibo locale e far riscoprire il piacere di stare insieme in piazza. Ogni anno cresciamo, e quest’edizione promette di essere la più esplosiva di sempre!». Grande spazio all’intrattenimento, si comincia giorno 7 agosto alle ore 22:00 con “Radio Time 90 Dance Show, un tuffo negli anni 90, realizzato in collaborazione con l’associazione “Sciara Insieme”. A rendere ancora più speciale questa edizione, il concerto della boyband che ha fatto cantare intere generazioni di ragazzi, molti dei quali oggi adulti: I Gemelli Diversi. Questi ultimi si esibiranno venerdì 8 agosto alle ore 22:00.





Il programma è ricco e variegato:

Giovedì 7 agosto

– Ore 18:30: Apertura degli stand enogastronomici

– Ore 22:00: Radio Time 90Dance Show, un tuffo negli indimenticabili anni ’90

Venerdì 8 agosto

– Ore 18:30: Stand food & drink

– Ore 19:30: Esibizione del gruppo folk Terrazzani

– Ore 22:00: Live gratuito dei Gemelli DiVersi, tra i gruppi più amati della scena musicale italiana

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.