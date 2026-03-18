L’Udc richiama con forza l’attenzione delle istituzioni sulla crescente emergenza legata all’assistenza e alle cure per le persone con disturbo dello spettro autistico in Sicilia.

Sono sempre di più le famiglie che segnalano gravi difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari e riabilitativi, con liste d’attesa troppo lunghe, carenza di strutture specializzate e un insufficiente supporto socio-assistenziale. Una situazione che lascia genitori e caregiver spesso soli ad affrontare percorsi complessi e costosi.

“È necessario un intervento immediato e strutturato – dichiarano i rappresentanti dell’Udc – affinché la Regione garantisca un sistema di presa in carico tempestivo, continuativo e realmente accessibile. L’autismo richiede diagnosi precoci, terapie adeguate e un accompagnamento costante nel percorso educativo e sociale.”

L’Udc chiede alla Regione Siciliana di rafforzare i centri specializzati, potenziare il personale sanitario e sociosanitario, sostenere economicamente le famiglie e assicurare uniformità territoriale nei servizi.

Non si tratta soltanto di sanità ma di diritti, dignità e qualità della vita per migliaia di cittadini siciliani. Le istituzioni devono ascoltare il grido d’aiuto delle famiglie e trasformarlo in azioni concrete.

L’Unione di Centro ribadisce la propria disponibilità a collaborare con associazioni, operatori e amministrazioni per costruire soluzioni efficaci e durature, affinché nessuna famiglia resti sola di fronte alla sfida dell’autismo.

Segreteria Comunale UDC Città di Palermo

Responsabile Regionale e città politiche sociali e volontariato: Claudia Carollo

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