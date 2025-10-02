L’ On. Decio Terrana, Responsabile Nazionale Enti Locali dell’Unione di Centro, assieme al Coordinatore Provinciale di Palermo Paolo Franzella, lanciano un forte appello al Parlamento affinchè possa esserci un intervento legislativo urgente per tutti quei lavoratori, come LSU, LPU ed ex art. 23, che per anni hanno svolto compiti essenziali nei Comuni e negli Enti Pubblici, spesso in condizioni di precarietà e con contratti atipici. Infatti questi lavoratori sono oggi a rischio di una pesante penalizzazione pensionistica, nonostante il servizio prestato alla collettività.

“Non possiamo dimenticare questi lavoratori, in gran parte nel Mezzogiorno – dichiara Franzella – Hanno garantito per anni attività indispensabili alle comunità locali senza mai ricevere in cambio le giuste tutele. Oggi la loro esclusione dalla pensione sarebbe un’ingiustizia sociale e un pericolo per la coesione civile”.





Sulla stessa linea, l’On. Terrana ribadisce l’impegno del partito: “L’UDC non resterà in silenzio davanti a questa ingiustizia. Uomini e donne che hanno servito lo Stato, così come tutti i Cittadini, meritano il giusto trattamento previdenziale dopo tanti anni di lavoro. Ci batteremo in Parlamento per aprire un percorso normativo chiaro e giusto, che restituisca dignità a chi ha dato tanto alla collettività».

La questione è stata rilanciata anche durante la Festa dell’Amicizia dell’UDC del 13 e 14 Settembre, trovando anche il pieno sostegno del Segretario Nazionale, Sen. Antonio De Poli.





“Questa battaglia non è solo una rivendicazione sindacale, è una scelta di civiltà – continua l’On. Terrana – Riconoscere la giusta pensione a LSU, LPU ed ex art. 23 significa tradurre in atti concreti quei valori di giustizia sociale e solidarietà che da sempre animano la dottrina cristiana e l’impegno politico del nostro partito. Non bisogna mai dimenticare nessuno, tantomeno chi ha servito il bene comune. Al centro della nostra azione politica deve sempre esserci l’obiettivo di una società più giusta, più forte e più umana”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

