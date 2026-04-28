Il Vice Coordinatore Regionale dell’UDC, On. Avv. Salvino Caputo, insieme al Responsabile cittadino dell’UDC, Dott. Massimiliano Crapa, ha segnalato con urgenza la necessità di un intervento di potatura degli alberi nel contesto della Chiesa di San Francesco, ubicata nell’omonima Piazza San Francesco di Paola. I lavori devono essere completati prima del 10 maggio, giorno della significativa manifestazione religiosa , evento di grande rilevanza per la comunità locale.







Secondo quanto riportato dall’On. Salvino Caputo e dal Dott. Massimiliano Crapa, la presenza di rami sporgenti e folti ostacola il libero esercizio delle funzioni religiose, creando disagi sia ai fedeli che agli organizzatori delle cerimonie. La potatura tempestiva degli alberi è quindi indispensabile per garantire la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi durante le celebrazioni.

L’On. Salvino Caputo e il Dott. Massimiliano Crapa hanno rivolto un appello diretto al Sig. Capo di Gabinetto, confidando in un rapido e concreto intervento da parte delle autorità competenti. La tempestività dell’azione è fondamentale per permettere lo svolgimento regolare e dignitoso delle manifestazioni religiose, che rappresentano momenti di grande valore spirituale e sociale per la comunità.





Un evento importante la processione di San Francesco di Paola a Palermo, compatrono della città. La celebrazione principale include una solenne processione del simulacro argenteo che attraversa il centro storico fino al Porto, un momento di grande devozione e partecipazione popolare.

La Chiesa di San Francesco, luogo storico e simbolo di fede, si prepara dunque ad accogliere i fedeli in un ambiente sicuro e decoroso, grazie all’attenzione e alla collaborazione tra istituzioni e cittadini.

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