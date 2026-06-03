Archiviata la tornata elettorale che ha visto l’Unione di Centro consolidare la propria presenza in numerosi comuni siciliani, il Coordinatore Regionale dell’Udc Sicilia, l’On. Decio Terrana, lancia ufficialmente la nuova campagna di tesseramento del partito, rivolgendo un appello a dirigenti, amministratori, militanti e simpatizzanti. In una nota indirizzata ai coordinatori provinciali e cittadini dell’Udc, infatti, l’On. Terrana ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto durante la campagna elettorale, sottolineando come i risultati ottenuti rappresentino “un incoraggiante riconoscimento dell’impegno, della passione e del sacrificio profusi sui territori”.





“I risultati conseguiti confermano una crescita significativa dell’Unione di Centro in Sicilia – afferma Decio Terrana – e rappresentano la base dalla quale ripartire per affrontare una nuova fase, altrettanto importante e strategica: quella del rafforzamento e dell’organizzazione del partito”.

Il dirigente centrista richiama le indicazioni della Direzione Nazionale e del Segretario Nazionale dell’UDC, il senatore Antonio De Poli, evidenziando la necessità di concentrare gli sforzi sul tesseramento, considerato uno strumento essenziale per consolidare la presenza del partito e ampliare la partecipazione democratica. E’ possibile partecipare al tesseramento contattando il proprio referente territoriale o, autonomamente, direttamente sul sito web dell’Udc Italia al seguente link: https://tesseramento.udc-italia.it/Tesseramento/Passo1





Secondo Terrana, la crescita elettorale registrata negli ultimi mesi deve tradursi in un ulteriore rafforzamento della struttura organizzativa del partito. “Il nostro obiettivo – sottolinea – deve essere quello di costruire un’Udc sempre più radicata, organizzata e presente nelle comunità locali, pronta ad affrontare con competenza e credibilità le prossime sfide politiche ed elettorali”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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