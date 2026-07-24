Meta ha annunciato Facebook Verified, un nuovo badge gratuito che certifica l’autenticità dei profili personali sulla piattaforma. L’obiettivo è dare agli utenti un modo veloce per capire se dietro un account ci sia davvero una persona, in un momento in cui gli strumenti di intelligenza artificiale rendono sempre più facile creare profili, contenuti e messaggi falsi.

Come funziona la verifica

Per ottenere il badge basta registrare un breve video-selfie. Il sistema di Meta lo confronta con le foto già presenti sul profilo per confermare che si tratti della stessa persona. La procedura è gratuita, si fa una sola volta e richiede in genere pochi minuti.

Chi può richiedere il badge

Facebook Verified è riservato a chi ha almeno 18 anni e rispetta gli standard della community di Meta, in particolare le regole contro frodi, truffe e comportamenti ingannevoli. Il sistema, almeno per ora, vale solo per i profili personali: non è disponibile per le Pagine né per gli account in modalità Professional, quindi non è pensato per creator, brand o aziende.

Dove si vede il badge

Una volta ottenuto, il badge sarà visibile inizialmente su Marketplace, Facebook Dating, nei Gruppi e sul profilo dell’utente. In una fase successiva Meta lo estenderà anche ai post pubblicati nel Feed. Il rilascio, spiega l’azienda, avverrà in modo graduale, partendo da alcuni mercati selezionati, con l’obiettivo di arrivare col tempo a tutto il mondo.

Cosa significa (e cosa non significa) avere il badge

Meta è chiara su un punto: il badge indica solo che il profilo appartiene a una persona reale che ha completato la verifica e rispetta i requisiti di sicurezza della piattaforma. Non è un’approvazione dell’utente da parte di Meta, e non è una garanzia sulla sua affidabilità.

La differenza con Meta Verified

Facebook Verified non va confuso con Meta Verified, l’abbonamento a pagamento che include badge, protezione contro l’impersonificazione e assistenza diretta. Il nuovo badge gratuito ha uno scopo più limitato: non offre funzioni premium, serve solo a segnalare che dietro il profilo ci sia una persona reale.

Le parole di Zuckerberg

L’annuncio arriva dopo uno spot diffuso nei giorni scorsi da Meta, in cui si ribadiva il ruolo centrale delle persone nei progetti dell’azienda. Il fondatore Mark Zuckerberg ha scritto su Facebook: “Meta ha sempre creduto nel dare alle persone il potere di condividere, connettersi e dare forma al proprio mondo nel modo che preferiscono”. Ha aggiunto: “Con l’ingresso in questa nuova fase dell’intelligenza artificiale, continuiamo a credere che il futuro debba essere per tutti. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione di ogni persona gli strumenti per esprimere appieno il proprio potenziale e fare in modo che i benefici della tecnologia siano accessibili e distribuiti a tutti”.