Palermo – A pochi giorni dalla nomina a Coordinatrice Regionale delle Donne dell’ UDC interviene Emila Di Piazza di Mussomeli (Cl) ringraziando i vertici regionali e nazionali del partito per la designazione, ma anche evidenziando il lavoro che intende portare avanti per promuovere la partecipazione delle donne nella vita pubblica.

“Ringrazio, in primis, l’ On. Decio Terrana per la fiducia e la stima che ha riposto in me, nell’affidarmi un incarico di responsabilità all’interno del partito, – ha dichiarato Emilia Di Piazza – sostenendo la proposta dell’ On. Lorenzo Cesa che ringrazio a sua volta, assieme al coordinatore provinciale, Aldo Allia, consapevole dell’ impegno a cui, ancora una volta, mi sento chiamata, mi adopererò affinchè la lunga e intensa esperienza maturata sul campo possa incentivare ulteriormente il ruolo delle donne all’interno del partito per una politica declinata al femminile. Fondamentale per eliminare disparità e disuguaglianze. Un campo in cui se molto s’è fatto, molto si dovrà ancora fare. Lo testimoniano purtroppo i continui e sempre più frequenti fatti di cronaca”.



La recente nomina della giornalista Emilia Di Piazza, ha lo scopo di far crescere il partito dell’ Udc nelle diverse realtà territoriali valorizzando il ruolo e l’ attivo contributo politico delle donne.



“Attivismo e partecipazione attiva saranno le mie priorità,- ha proseguito Emilia Di Piazza – in accordo con la linea politica del partito, affinchè l’emancipazione della donna possa andare oltre la vacua retorica di genere. Promuovere il dialogo a favore di una sana e serena convivenza, all’insegna della condivisione, è quanto auspico possa accadere nel più breve tempo possibile, nella speranza di essere adeguata al compito e sicura di potere contare sul sostegno dell’on. Terrana, ancora una volta – conclude Emila Di Piazza – mi ritengo felice di spendere il mio impegno a favore della comunità tutta perchè il benessere è di tutti”.





