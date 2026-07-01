L’Unione di Centro rafforza la propria presenza nell’Agrigentino. Il Coordinatore Provinciale Fabio La Felice, d’intesa con il Coordinatore Regionale dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, ha nominato Giuseppe Ciaravella nuovo Coordinatore Politico del partito ad Alessandria della Rocca.

La nomina si inserisce nel percorso di radicamento territoriale promosso dall’Udc, con l’obiettivo di consolidare il rapporto con le comunità locali e rafforzare l’organizzazione del partito.





Laureato in Scienze Politiche e docente, Giuseppe Ciaravella vanta una lunga esperienza politica e amministrativa. Da sempre vicino ai valori della Democrazia Cristiana per tradizione familiare, nel 1994 ha contribuito alla nascita dei circoli giovanili di Forza Italia in provincia di Agrigento. Successivamente ha aderito al progetto politico dell’UDC guidato da Pier Ferdinando Casini e, dal 2003 al 2006, ha ricoperto l’incarico di assessore al Comune di Alessandria della Rocca in una giunta di centrodestra. Dal 2010 continua a essere attivamente impegnato nella vita politica locale attraverso un gruppo civico ispirato ai valori della cristianità, della democrazia e del servizio alla comunità.





«Abbiamo scelto una figura preparata, competente e profondamente radicata nel territorio – dichiara Fabio La Felice – Giuseppe Ciaravella saprà rafforzare la presenza dell’Udc ad Alessandria della Rocca e costruire un progetto politico vicino ai cittadini e ai valori del popolarismo e della tradizione democratico-cristiana».

Per il Coordinatore Regionale Decio Terrana, «la nomina di Ciaravella rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rilancio dell’Udc in Sicilia. La sua esperienza politica e amministrativa costituisce un valore aggiunto per il partito e per il territorio».

Soddisfatto il neo coordinatore: «Ringrazio il partito per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Lavoreremo per costruire un’Udc sempre più vicina ai cittadini, aperta al confronto e capace di dare risposte concrete ai bisogni della comunità, nel solco dei valori della Democrazia Cristiana, della solidarietà e del bene comune».

Luogo: AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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