Grande partecipazione e forte unità d’intenti all’assemblea regionale dell’Unione di Centro, svoltasi ieri presso l’Istituto Testasecca di Caltanissetta, che ha visto riuniti i quadri dirigenti dell’Udc Sicilia, i coordinatori provinciali e i rappresentanti del partito provenienti da tutte le province dell’Isola.

Un importante momento di confronto politico che, attraverso un ampio e partecipato dibattito, ha consentito di approfondire le prospettive future del partito e il ruolo che l’Unione di Centro intende assumere nel panorama politico regionale.





L’assemblea ha conferito pieno mandato al Coordinatore Regionale, On. Decio Terrana, di proseguire con determinazione il percorso politico già intrapreso, finalizzato alla costituzione di un nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana, insieme alle altre forze politiche che condividono l’obiettivo comune di creare un grande centro.

Un progetto che guarda infatti oltre la dimensione parlamentare, con una prospettiva di lungo periodo: la costruzione di un fronte moderato, unitario e autorevole, capace di aggregare le diverse sensibilità politiche del centro e rappresentare un punto di riferimento stabile per la Sicilia.

L’Udc Sicilia ribadisce così la volontà di essere protagonista di una nuova stagione politica, fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sull’unità delle forze moderate.

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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