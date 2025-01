Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, comunica la nomina del Prof. Avv. Mario Ferrante, di Palermo, come nuovo Responsabile Regionale dell’Udc in Sicilia per il Settore Cultura e per i rapporti con il mondo Cattolico. Sentito infatti il parere favorevole del Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, al Prof. Ferrante è stato comunicato l’importante incarico.

Il Prof. Avv. Mario Ferrante, è Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico nell’Università degli Studi di Palermo ed ha conseguito il titolo di Avvocato della Rota Romana presso la Santa Sede. Ha partecipato come relatore a importanti convegni nazionali e internazionali, ricoperto molteplici incarichi di insegnamento in Italia e all’estero (USA, Australia) ed è anche direttore scientifico e membro di comitati editoriali di riconosciuto valore.

“Sono molto orgoglioso di poter collaborare con una figura di così tanto spessore – trasmette l’On. Terrana – Il Prof. Ferrante rappresenta un vero e proprio pilastro del diritto canonico e siamo tutti felici che possa far parte della nostra squadra. Stiamo lavorando sempre più ad una classe dirigente di spessore, colta e preparata. Sarà inoltre fondamentale, nel nostro percorso, la collaborazione con il mondo Cattolico, ed oggi l’Udc rappresenta il vero centro di aggregazione delle varie anime della Chiesa. Sono certo che con Mario lavoreremo in grande sinergia realizzando progetti e proposte che possano migliorare il nostro territorio”.

