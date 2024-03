Sicilia – “Occorre positivamente raccogliere l’ invito dei Vescovi di Sicilia, alla classe politica, di riflettere su alcuni punti che sono previsti nella proposta di legge sull’ Autonomia differenziata attualmente in discussione alla Camera dopo l’approvazione in Senato il 23 gennaio scorso. Occorre trovare utili convergenze e interventi politici per chiedere l’attuazione completa dello statuto della Regione siciliana, ma anche superare le criticità portate dalla riforma sull’ autonomia differenziata che potrebbe creare diseguaglianze territoriali. I Vescovi esprimono la giusta preoccupazione di uno squilibrio tra regioni più ricche e altre che necessitano invece di interventi strutturali di sviluppo e di solidarietà, è corretto e doveroso che gli interventi finanziari dello Stato non devono inoltre compromettere i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto dell’art. 2 della Costituzione fonte del dovere di solidarietà sociale e anche del principio dell’ unità nazionale”. Lo rende noto il Coordinatore regionale dell’ UDC Decio Terrana che invita la classe politica regionale e nazionale ad attenzionare l’ appello dei Vescovi siciliani e a valutarne la positività dei punti esposti con valide proposte.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.