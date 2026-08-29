Palermo – «Accolgo con grande favore e condivido pienamente la posizione espressa dal Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, l’onorevole Nino Minardo, che ha sciolto ogni riserva ribadendo la volontà di Forza Italia di sostenere la ricandidatura del presidente Renato Schifani alla guida della Regione Siciliana”. Lo rende noto Decio Terrana Coordinatore Regionale dell’ UDC.

“A questo importante pronunciamento – dichiara Decio Terrana – si aggiunge quanto dichiarato il 26 agosto dal Presidente del Senato e autorevole esponente di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, che ha riconosciuto come il Presidente Schifani abbia lavorato bene e meriti, pertanto, di essere confermato alla guida della Regione Siciliana. Si tratta – continua Decio Terrana – di segnali politici importanti e significativi, che testimoniano come attorno alla figura del Presidente Renato Schifani stia maturando una sempre più ampia condivisione all’interno della coalizione di centrodestra”.

Nella qualità di Coordinatore regionale dell’UDC Sicilia, Terrana ha già avuto modo di esprimere pubblicamente l’ apprezzamento per l’azione politica e amministrativa del Presidente Schifani, ritenendo pertanto naturale e pienamente condivisibile che possa proseguire il percorso avviato, garantendo alla Sicilia continuità, stabilità e una guida autorevole.

“Naturalmente, la nostra attenzione – ha dichiarato Decio Terrana – deve restare concentrata sui tanti problemi che attendono risposte concrete: dalla sanità alle emergenze sociali, dalla gestione delle risorse idriche allo sviluppo economico e al lavoro. Proprio per questo è necessario continuare a governare con responsabilità e visione, senza trasformare anzitempo la legislatura in una campagna elettorale permanente”.

L’ UDC Sicilia, guidata dal Coordinatore regionale Decio Terrana, conferma quindi la propria disponibilità a contribuire, con spirito costruttivo e nel solco dei valori del popolarismo e della centralità della persona, al rafforzamento di un progetto politico capace di dare risposte concrete ai siciliani.

“Renato Schifani – ha concluso Decio Terrana – ha dimostrato in questi anni capacità di guida, equilibrio e autorevolezza. Per queste ragioni riteniamo che la sua ricandidatura rappresenti oggi una scelta di continuità e di responsabilità nell’interesse della Sicilia e dei siciliani».





Luogo: Palermo

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