Soddisfazione per l’ elezione del consigliere di Realmonte Mallia Alessandro Pietro per la carica di Vice Presidente dell’ Unione dei Comuni di Porto Empedocle e Realmonte è stata espressa dal Coordinatore Regionale dell’ UDC Decio Terrana. Mallia é capo gruppo dell’ opposizione del comune di Realmonte e coordinatore comunale dell’ UDC. “Una carica istituzionale importante – ha detto Decio Terrana – che diventa per il consigliere Mallia un maggiore impegno per il territorio e le istituzioni rappresentate, oggi occorre che i Comuni si organizzano per cogliere dall’ Unione importanti opportunità, i loro rappresentanti costituiscono un punto di riferimento sia per il partito ma anche per il ruolo da esercitare con passione e competenza, rinnovo l’ augurio al consigliere Mallia di un rinnovato impegno nelle istituzioni.” Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore provinciale dell’ UDC Fabio La Felice

Nella foto: Mallia – Terrana e Fabio La Felice

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.