Tipo segnalazione: Fotonotizia

L’UDISI – Unione Dirigenti Scolastici Italiani comunica ufficialmente la nomina della dirigente scolastica Rita Vitaliti quale Coordinatrice Regionale UDISI Sicilia.

La designazione è stata formalizzata nel corso di una riunione presso la sede di Confial Nazionale, alla presenza del Segretario Generale Benedetto Di Iacovo. In videoconferenza è intervenuta la Presidente Nazionale UDISI Rita Guadagni, che ha conferito ufficialmente l’incarico, successivamente consegnato alla dirigente Vitaliti. Rita Vitaliti vanta una consolidata esperienza nel sistema scolastico e nella pubblica amministrazione. Attualmente è Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2 e nel corso della sua carriera ha maturato competenze nella governance delle istituzioni scolastiche, nella valutazione del sistema educativo e nella gestione di progetti complessi in ambito formativo e sociale.





Ha inoltre ricoperto incarichi di rilievo a livello nazionale come componente del Nucleo Esterno di Valutazione INVALSI, coordinando importanti iniziative formative e progetti istituzionali sul territorio siciliano. Nel suo intervento, la Presidente Rita Guadagni ha sottolineato il valore strategico della nomina: “La nomina della dirigente Rita Vitaliti rappresenta una scelta di grande valore per l’UDISI. Parliamo di una dirigente con competenze solide, esperienza istituzionale e una visione chiara del ruolo della dirigenza nel sistema educativo. Sono certa che saprà contribuire a rafforzare la presenza dell’UDISI in Sicilia e a sostenere il lavoro dei dirigenti scolastici sul territorio.”





Il Segretario Generale Benedetto Di Iacovo ha espresso piena fiducia nella nuova coordinatrice regionale, evidenziandone lo spessore umano e professionale e il contributo che potrà offrire al consolidamento dell’azione dell’UDISI nella regione. Nel ringraziare per la fiducia ricevuta, la neo Coordinatrice Regionale Rita Vitaliti ha dichiarato: “Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio.

Lavorerò con impegno per rafforzare la presenza dell’UDISI Confial in Sicilia, promuovendo collaborazione, qualità del sistema scolastico e valorizzazione del ruolo della dirigenza.” Con questa nomina, l’UDISI – federazione di settore di Confial – consolida ulteriormente la propria struttura territoriale, rafforzando la rete dei dirigenti scolastici impegnati nel miglioramento e nell’innovazione del sistema educativo italiano.

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