Uffici stampa negli enti locali: questo pomeriggio un incontro tra ANCI Sicilia e Assostampa, all’indomani della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’ANCI e la FNSI, con l’obiettivo di rilanciare il ruolo degli uffici stampa nei comuni dell’Isola e per valorizzare le attività di informazione e comunicazione anche alla luce dell’impatto dell’IA sulla comunicazione dell’ente.

Un ufficio stampa – è stato ribadito durante l’incontro – non può prescindere dal raccontare e valorizzare il territorio anche attraverso l’utilizzo dei social media. Le attività di comunicazione dell’ente rappresentano sicuramente un presidio fondamentale di trasparenza, responsabilità e servizio ai cittadini. Non si limitano a diffondere comunicati, ma svolgono un ruolo strategico nel tradurre il linguaggio tecnico-amministrativo in informazioni chiare, accessibili e verificabili.





In un contesto in cui la comunicazione è sempre più rapida e frammentata, l’ufficio stampa deve garantire correttezza delle notizie, coerenza istituzionale e contrasto alla disinformazione.

È stato anche sottolineato come sia necessario un quadro normativo che aiuti i comuni a pianificare sotto il profilo finanziario e assunzionale la presenza di addetti stampa.

L’ANCI Sicilia e l’Assostampa hanno condiviso l’idea che il ruolo degli uffici stampa possa rafforzare il raccordo istituzionale tra la Regione e i Comuni anche sotto il profilo della comunicazione.





L’Anci Sicilia ha, inoltre, condiviso l’importanza del Protocollo dando la propria disponibilità a partecipare a eventi di diffusione e sensibilizzazione sui contenuti.

All’incontro di oggi pomeriggio, svoltosi nella sede dell’Associazione, hanno preso parte: Orazio Vecchio, presidente GUS Sicilia, Gianluca Caltanissetta, segretario Assostampa Palermo, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani.

