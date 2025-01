Si è svolto presso l’aula consigliare del Comune di Biancavilla un incontro con il neo Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo.

Presente all’incontro il segretario territoriale dell’Ugl Catania Giovanni Musumeci che ha portato i saluti e gli auguri a nome di tutta l’organizzazione sindacale.

Erano inoltre presenti all’incontro il senatore Salvo Pogliese, l’onorevole Nino D’Asero e il sindaco di Biancavilla Antonino Bonanno.

«Come Ugl Catania – afferma Giovanni Musumeci, segretario territoriale dell’Ugl Etnea – diamo la nostra piena disponibilità a collaborare per garantire sviluppo e sostegno alla società, che rappresenta un asset strategico per il nostro Paese. Un compito, quello del presidente che non sarà facile, ma che riteniamo fondamentale per il futuro della compagnia e del settore aereo italiano. Il principale obbiettivo del presidente sarà quello di rendere Ita Airways protagonista nell’accordo con Lufthansa».

«Siamo pronti a fare la nostra parte – conclude Musumeci – per sostenere il rilancio di ITA Airways, promuovendo un dialogo costruttivo e cercando soluzioni condivise per le sfide che il vettore dovrà affrontare nei prossimi mesi».





