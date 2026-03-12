“Una grande vittoria. Finalmente abbiamo firmato l’accordo sindacale che stabilisce i criteri della stabilizzazione dei lavoratori della meccanizzazione dell’ESA. Tra pochi giorni i lavoratori firmeranno il contratto individuale per prendere servizio a tempo indeterminato. Il merito va tutto all’assessore Luca Sammartino perché ha preso l’impegno, e lo ha mantenuto”. Lo afferma Franco Arena segretario regionale Ugl Agroalimentare Sicilia che ha firmato l’accordo insieme a Gaetano Cassibba segretario provinciale ugl Agroalimentare Palermo e Calogero Macaluso dirigente sindacale UGL Agroalimentare con delega lavoratori Esa.





“Siamo soddisfatti per il lavoro svolto, 260 lavoratori, dopo decenni di precariato, passeranno finalmente a tempo indeterminato. Una vittoria che segna un cambio di passo per la macchina amministrativa e una maggiore serenità per i lavoratori e nel loro famiglie. A loro i nostri migliori auguri di buon lavoro”, afferma Carmelo Giuffrida, segretario regionale UGL Sicilia.

