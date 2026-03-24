Un’importante occasione di confronto diretto con una realtà industriale d’eccellenza che coniuga innovazione tecnologica, sviluppo sostenibile e attenzione alle risorse umane.

Una delegazione dell’UGL ha effettuato una visita istituzionale allo stabilimento 3SUN di Enel Group a Catania.

Il segretario generale UGL, Paolo Capone, insieme al segretario territoriale UGL Catania, Giovanni Musumeci, al segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida e al direttore editoriale di Pagine Libere, Ada Fichera, hanno visitato la “Fabbrica del Sole”, oggi il più grande centro europeo per la produzione fotovoltaica di nuova generazione, specializzato nella realizzazione di celle e moduli solari ad alta efficienza.





La delegazione UGL ha apprezzato l’intero processo produttivo, strutturato in ogni sua fase con elevati standard qualitativi e con una cura dei dettagli che testimonia una solida cultura industriale orientata all’eccellenza.

“Un processo fatto anche di attenzione all’organizzazione del lavoro: moderna ed efficace, capace di valorizzare il talento e le competenze, nonché attenta alla sicurezza dei lavoratori”, sottolinea la delegazione.

“La 3SUN rappresenta un esempio concreto di come innovazione, sicurezza e centralità del lavoratore possano convivere e generare sviluppo – aggiungono -. Investire in tecnologia e capitale umano significa rafforzare il tessuto produttivo e creare nuove opportunità per il territorio e per il Paese”.

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