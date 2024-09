Il segretario provinciale di UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e il segretario regionale UGL Salute Franco Scaduto intervengono sull’applicazione della Flat Tax 15% per le prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario

“Il decreto taglia liste d’attesa aveva, tra i numerosi interventi previsti, l’applicazione di una flat tax del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di medici e personale sanitario. L’UGL Salute è da tempo promotore di questa iniziativa che ha finalmente, dopo lungo tempo, visto la luce con il già citato decreto legge n.73 del 2024 convertito con legge n. 107 del 29 luglio 2024. Da quanto apprendiamo dubbi esistevano circa la possibilità di applicare la norma agli operatori sanitari in Sicilia, dubbi che sarebbero stati superati, sempre secondo fonti stampa, dopo un parere dell’Assessorato all’Economia.

Come UGL Salute Messina ci appare doveroso ribadire l’importanza di dare i dovuti riconoscimenti economici a tutti lavoratori che prestano la loro opera extra orario di lavoro, per contribuire a superare lo stato emergenziale relativo alle lunghe liste d’attesa, che nonostante l’impegno di tutti continua ad essere ancora un problema reale.

Per tali ragioni abbiamo trasmesso una nota alle Direzione Generali dell’ASP di Messina, dell’Ospedale Papardo, del Policlinico di Messina e dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo chiedendo, nel caso non fosse stata ancora applicata, l’immediata applicazione delle disposizioni previste dalla legge 107/2024 a far data dall’8 giugno 2024, giorno di entrata in vigore del Decreto Legge, riconoscendo a tutto il personale medico e sanitario che ha effettuato ore di lavoro straordinarie a partire da quella data, la tassazione agevolata, prevedendo un conguaglio per i compensi già erogati e tassati con le aliquote ordinarie. Uguale richiesta è stata trasmessa da altre segreterie provinciali di UGL Salute Sicilia alle direzione generali di appartenenza.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.