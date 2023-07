Comunicato stampa del 23 luglio 2023

Ugl Scuola, la catanese Giusy Fiumanò confermata vice segretario nazionale. “Riconoscimento all’impegno costante sul territorio etneo, per una nuova sfida all’insegna dell’ascolto e della sinergia con le istituzioni”

La professoressa Giusy Fiumanò è stata confermata vice segretario nazionale della federazione Ugl Scuola, al termine del congresso che è stato celebrato venerdì 8 luglio a Reggio Calabria alla presenza del segretario generale Paolo Capone. Per Fiumanò, che andrà a coadiuvare anche per questo nuovo mandato federale il segretario di categoria Ornella Cuzzupi, si tratta di un rinnovato riconoscimento che va ad aggiungersi alla carica di segretario provinciale della Ugl Scuola. “Ringrazio il segretario e tutta la segreteria nazionale della federazione per avermi voluto ancora una volta affidare questo delicato incarico, che premia il gran lavoro svolto nel territorio dal gruppo dirigente di Catania, dove la Ugl Scuola in questi anni è cresciuta in maniera esponenziale. Un riconoscimento che dunque consentirà di avvicinare ancor di più la nostra realtà catanese al contesto nazionale in cui la Ugl, grazie all’intenso lavoro quotidiano del segretario Cuzzupi, è riuscita a consolidare interlocuzioni costanti con il Ministero dell’Istruzione, con le istituzioni parlamentari e con tutte le strutture istituzionali che si occupano del mondo della scuola – evidenzia Fiumanò. C’è molto da fare per rilanciare la scuola italiana in generale e crediamo che questo bisogna farlo partendo dall’ascolto continuo del territorio, dove ancora purtroppo ci sono innumerevoli problematiche e vanno tenute in considerazione le istanze del corpo docente, del personale, delle famiglie e degli studenti. C’è da combattere la piaga della dispersione scolastica (che a Catania ad esempio ha raggiunto una percentuale preoccupante) e crediamo che solo attraverso una forte sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti può produrre risultati positivi. Ci impegneremo assiduamente anche per l’eliminazione del precariato storico per personale docente ed Ata, per il tempo pieno in tutte le istituzioni scolastiche, per l’adeguamento stipendiale dei dipendenti della Scuola, per l’istituzionalizzazione in tutte le realtà scolastiche della figura dell’assistente alla comunicazione per gli studenti disabili. Saremo infine in prima linea per chiedere la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l’ammodernamento delle strutture, affinché lavoratori della scuola ed alunni possano godere di spazi più funzionali ed accoglienti. Sarà una bella sfida – conclude la docente e sindacalista catanese – che ci vedrà impegnati alacremente ad ogni livello, portando avanti la nostra impronta sindacale che attrae ogni giorno un numero sempre più importante di dirigenti, docenti e collaboratori.” Intanto congratulazioni a Fiumanò per la conferma a vice segretario della Ugl Scuola sono arrivate anche da tutta la Ugl di Catania, con in testa il segretario Giovanni Musumeci che non manca di evidenziare come il grande lavoro svolto ad ogni livello dalla storica esponente catanese della federazione ha reso la Ugl un punto di riferimento credibile, nonché autorevole, per tutti i lavoratori del settore in città e non solo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.