La UGL Sicilia e la UGL di Catania esprimono profondo cordoglio per la vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto ieri a San Giovanni La Punta e vicinanza al lavoratore rimasto ferito. Il sindacato ribadisce la necessità di un impegno concreto e costante per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Ancora un morto in provincia di Catania, un elenco di incidenti che non può più essere solo un numero – dichiara Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania –. Un’altra vita spezzata sul lavoro, un’altra tragedia che non può passare sotto silenzio. Ogni volta che un lavoratore perde la vita mentre svolge la propria attività è una sconfitta per tutti”.

Carmelo Giuffrida, segretario regionale UGL Sicilia, aggiunge: “Non possiamo continuare a indignarci per poi dimenticare. Finché la sicurezza resterà subordinata alla produttività, continueremo a contare morti. Servono controlli reali, formazione vera e responsabilità precise, non comunicati di circostanza. È tempo che la sicurezza diventi una priorità assoluta, non un obbligo formale”.

