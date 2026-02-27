A seguito di convocazione istituzionale, abbiamo preso parte ad un’ audizione presso la Commissione Affari Istituzionali dell’ARS.

L’ordine del giorno è stato centrato sulla discrasia che si è venuta a creare fra gli ASU stabilizzati fino al 31 dicembre 2023 e quelli stabilizzati dal 2024 in poi. Solo poco più di 7000 euro per 5 anni per i primi, contro un importo che va da 19000 a 24000 euro( secondo la categoria)fino alla pensione per gli altri





Il legislatore, con la finanziaria 2024, nonostante fu evidenziato il diverso trattamento che si profilava, non previde l’adeguamento dei benefici a favore degli Enti che avevano proceduto alla stabilizzazione fino a quel punto, penalizzando di fatto i c.d. Enti virtuosi.

Una diversità di trattamento che mette a rischio di default i comuni e conseguentemente i servizi ai cittadini, senza dimenticare l’impossibilità per i lavoratori di avere dei contratti full-time, come accade in molti comuni della Sicilia tra cui Enna.





La UIL FP di Enna , rappresentata dal Segretario generale Giuseppe Adamo e i Coordinatori regionali del dipartimento lavoratori part time, Mario Mingrino e Vito Sardo, hanno ritenuto la seduta costruttiva , si attende adesso la riconvocazione della commissione fra 15 giorni, con il quale si auspica che abbia inizio l’iter che porti alla risoluzione di questa disparità tra lavoratori.

Nelle more le attività socialmente utili saranno prorogate al 31 dicembre 2027, per consentire la stabilizzazione di tutti, siano essi utilizzati da enti non in regola con i vincoli di finanza pubblica o dal c.d. privato sociale.

