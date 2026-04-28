“L’assemblea congressuale della Uil Ragusa si apre in un contesto segnato da problemi concreti che toccano il territorio. Dal lavoro povero e senza diritti contrattuali alle difficoltà dell’agricoltura, fino alle criticità degli appalti, delle infrastrutture e di alcuni settori produttivi strategici. Per questo sindacato è il momento di fare il punto sull’attività svolta, rilanciare le priorità sindacali e rafforzare la rappresentanza attraverso l’elezione dei delegati condividendo una riflessione sul lavoro svolto fin qui”. Lo hanno affermato Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia e Giovanni D’Avola, segretario regionale della Uil Sicilia, aggiungendo: “Nel Ragusano permangono criticità che riguardano la qualità dell’occupazione, la stabilità dei rapporti di lavoro, il sistema degli appalti e la tenuta di comparti fondamentali dell’economia locale. Per questo il confronto congressuale assume un valore concreto, perché consente di fare sintesi sull’azione portata avanti e di rilanciare un impegno ancora più incisivo”.

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