Dopo il grande successo delle quattro repliche tra giugno e luglio, viste le innumerevoli richieste, la

Fondazione INDA ha deciso di mettere nuovamente in scena il 20 e 21 settembre al Teatro Greco di

Siracusa, per due serate speciali, Ulisse, l’ultima Odissea, la creazione moderna e contemporanea di

Giuliano Peparini su libretto di Francesco Morosi: un mix di teatro, danza, musica e arti acrobatiche che ha

entusiasmato migliaia di spettatori.

Le due repliche di settembre offriranno a studenti, turisti, e siracusani che a fine giugno non erano riusciti a

trovare i biglietti, la possibilità di assistere a uno spettacolo che vede in scena 100 artisti e racconta i viaggi

di Odisseo. Nel cast Giuseppe Sartori nel ruolo di Odisseo, Massimo Cimaglia (Aedo e Polifemo), Giovanna

Di Rauso (Circe), Giulia Fiume (Calipso / Anima di Anticlea), Alessio Del Mastro (lo spazzino / Anima di

Tiresia), Gabriele Beddoni (Argo), Gianlorenzo De Donno (un viaggiatore) e poi performers e gli allievi

dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico. A impreziosire i quadri scenici pensati da Giuliano Peparini, le

musiche originali del gruppo folk canadese Reuben and the Dark.

Per consentire al maggior numero di persone di assistere allo spettacolo, la Fondazione INDA ha stabilito per

l’occasione due uniche fasce di prezzo per l’acquisto di tutti i biglietti, 30 euro e 15 euro, più i diritti di

prevendita. L’INDA ha anche attivato una promozione speciale per gli istituti scolastici che avranno la

possibilità di acquistare i biglietti senza pagare i diritti di prevendita.

I biglietti d’ingresso potranno essere acquistati a Siracusa presso la sede della Fondazione INDA, in corso

Matteotti 29, nella biglietteria aperta al pubblico per tutto il mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle

13; nei punti vendita Ticketone presenti in tutta Italia oppure online sul sito di Ticketone.

Ulisse, l’ultima Odissea andrà in scena il 15 e 16 luglio al Teatro Grande di Pompei all’interno della

rassegna Pompeii Theatrum Mundi, e il 26 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.