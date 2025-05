‘Ormai è qualche anno che i socialdemocratici italiani sono nati a nuova vita. Ora che abbiamo una struttura politica e organizzativa articolata non esitiamo a metterla a disposizione di un progetto necessario ad ogni cittadino europeo: la Costituente Europea.’

A dichiararlo è Umberto Costi, segretario nazionale di Socialdemocrazia Sd.

‘La proposta che partirà domani da Catania ci trova tra i fermi sostenitori dell’iniziativa. Più volte si è parlato della necessità di un’Europa che abbia un assetto costituzionale proprio. Ora è il momento di scegliere una data per la convocazione di quella Costituente.”





Secondo l’esponente socialdemocratico ci sono varie ragioni per questa necessità. ‘La prima questione che va affrontata è il mercato. L’economia libera funziona se non ci sono ostacoli alla distribuzione della ricchezza. Più il processo di accumulazione della ricchezza è spinto, meno funzionerà il mercato e meno felicità si produce. Un mercato che eviti o riduca i monopoli è quel che serve per ricostruire i vincoli di solidarietà e benessere, composti anche di sanità che funziona e liberamente disponibile, pensioni eque, salari e redditi tali da garantire un’esistenza libera e dignitosa.”





Ma Socialdemocrazia pensa anche alla congiuntura internazionale: ‘I venti di guerra continuano a spirare. Ieri è stata l’India a mettere mano ai missili innescando un’altra crisi di difficile soluzione e dai risvolti confessionali. Serve subito un’Europa che sia fondamentale attore internazionale. C’è un solo faro delle libertà al mondo, oggi: si chiama Europa. Nel rispetto delle regioni, dei popoli, delle tradizioni locali, l’Europa deve dotarsi della forza statale che le consenta di avere una giustizia giusta, un’economia umanista, un esercito democratico e forte che scoraggi chiunque a volersi misurare con il polo tecnologico più avanzato del mondo.’

