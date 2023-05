Il Teatro Massimo di Palermo apre le porte al pubblico per la prova generale dello spettacolo di danza “Carmen” e l’incasso sarà devoluto alla “Missione Speranza e Carità” per la realizzazione del sogno di Biagio Conte, cioè un poliambulatorio solidale all’interno della Cittadella del Povero e della Speranza di via Decollati. L’evento si terrà il prossimo 11 giugno, alle ore 19:30.

«Siamo felici di potere esprimere con l’arte, la musica e la danza il nostro sostegno e la nostra vicinanza alla “Missione Speranza e Carità” – dichiara Marco Betta, sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, fautore di questa iniziativa – Abbiamo tutti un debito di riconoscenza nei confronti di Fratel Biagio, di Padre Pino Vitrano e di tutti coloro che giorno dopo giorno si impegnano per contribuire a rendere la città più attenta e accogliente verso chi ne ha bisogno. Ci auguriamo che vengano in tanti ad assistere allo spettacolo, creato espressamente per il Corpo di ballo del Teatro Massimo e ispirato al personaggio simbolo della libertà e dell’emancipazione femminile, “Carmen”, la sigaraia di Siviglia creata da Merimée. Lo spettacolo è firmato dal coreografo croato Leo Mujić, formatosi alla Scuola di Ballo di Belgrado e alla scuola di Maurice Béjart con uno stile contemporaneo originale, che combina con successo elementi classici e neoclassici. Uno spettacolo per tutti, vi aspettiamo».

«Fratel Biagio è stato un sognatore, ma ha realizzato tante opere importanti per gli ultimi. Nel cuore aveva anche quello di dotare la Missione di un poliambulatorio solidale per prestare soccorso a coloro che rimangono indietro. Ciò sarà possibile grazie alla preziosa iniziativa del Teatro Massimo» affermano i volontari ed i benefattori della “Missione di Speranza e Carità”.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Euro 50,00 per il 1° settore (platea)

Euro 45,00 per il 2° settore (palchi centrali di I, II e III ordine)

Euro 35,00 per il 3°e 4° settore (palchi centrali di IV e V ordine; posti davanti nei palchi laterali di I, II, III ordine)

Euro 25,00 per il 5° e 6° settore (posti dietro nei palchi laterali di I, II e III ordine; posti dietro nei palchi semi centrali dal I al V ordine; galleria centrale)

Euro 15,00 per il 7° ed 8° settore (posti davanti nei palchi laterali di IV e V ordine, galleria laterale).

Per acquistare i biglietti basterà chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al numero +393792720296. Inoltre, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: eventoteatromassimo@missionedisperanzaecarita.org

I biglietti saranno disponibili anche presso la biglietteria del Teatro Massimo a partire dal 9 giugno https://www.teatromassimo.it/event/carmen-prova-generale-aperta/

