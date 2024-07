La presidente di Ersu Palermo, Margherita Rizza, annuncia la pubblicazione di un avviso ( https://ersupalermo.traspare.com/show_albo/112877?page=1 ) rivolto alle istituzioni e alle associazioni culturali per la presentazione di proposte destinate al target degli studenti universitari utenti dell’Ersu in Sicilia occidentale che frequentano le università, le accademie di belle arti e i conservatori di musica. L’obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere iniziative culturali, artistiche e musicali che arricchiscano l’esperienza universitaria degli studenti durante l’anno accademico 2024/25, che inizia il prossimo autunno.

“Le iniziative culturali – sottolinea la presidente Ersu Margherita Rizza – svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il diritto allo studio a 360 gradi, andando oltre la mera formazione accademica e contribuendo all’arricchimento personale e alla crescita culturale degli studenti. L’accesso a proposte culturali di qualità – continua la presidente Ersu – può favorire un apprendimento più completo e multidimensionale, stimolando la creatività, il pensiero critico e la sensibilità artistica. Inoltre, le iniziative culturali possono offrire agli studenti opportunità di socializzazione e di integrazione, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione che possono verificarsi nei nuovi contesti in cui i giovani si trovano a studiare. Creare spazi e occasioni di incontro, condivisione e partecipazione attiva alla vita culturale della comunità accademica – continua Margherita Rizza – è fondamentale per favorire un clima inclusivo, solidale e stimolante per tutti gli studenti. Attraverso la partecipazione a eventi culturali e artistici, gli studenti – conclude la presidente Margherita Rizza- hanno la possibilità di ampliare le proprie conoscenze, di confrontarsi con realtà e prospettive diverse, di sviluppare nuove passioni e interessi. Queste esperienze contribuiscono non solo alla formazione accademica, ma anche al benessere emotivo e psicologico degli studenti, promuovendo un equilibrio tra studio, crescita personale e momenti di svago e relax.”



Il direttore dell’Ersu Ernesto Bruno – nel ricordare che l’avviso è consultabile sul sito dell’Ersu – sottolinea “l’importanza di assolvere anche alla missione Ersu nelle iniziative culturali e artistiche per creare un ambiente accogliente, inclusivo e stimolante per tutti gli studenti universitari. Attraverso la collaborazione con le istituzioni e le associazioni culturali del territorio, Ersu Palermo si impegna a promuovere un’offerta culturale variegata e di qualità, che risponda alle esigenze e agli interessi della comunità studentesca.” L’ERSU di Palermo promuove e sostiene lo svolgimento di attività culturali destinate agli studenti universitari iscritti presso l’Università degli Studi, presso le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di Musica, favorendo la piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile: con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024 ( https://ersupalermo.traspare.com/show_albo/112877?page=1 )è stato approvato apposito “Avviso per manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative artistico-culturali nel corso dell’a.a. 2024/2025”.

Gli operatori culturali regolarmente costituiti da almeno un anno e in corso di attività alla data odierna (Imprese, Operatori culturali, Associazioni, Enti di promozione culturale, Istituzioni), potranno consultare sull’albo online dell’Ente il suddetto Avviso. Scadenza presentazione manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del 09/09/2024, esclusivamente tramite portale di eProcurement dell’Ente raggiungibile dal seguente link: https://ersupalermo.traspare.com/employees/sign_up



Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali raggiungibili al seguente link: https://ersupalermo.traspare.com Per supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore culturale potrà contattare l’Ufficio Gare e/o l’Ufficio Attività Culturali dell’ERSU di Palermo. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Piraino, Responsabile dell’Ufficio Attività Culturali (Tel. 091.6545939 email ufficio.cultura@ersupalermo.it).

