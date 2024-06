Trentacinque anni di attività e non sentirli. Per celebrare questo storico traguardo lo Studio Romano – Commercialisti e Revisori Legali ha organizzato un “business party” per esprimere apprezzamento e riconoscimento alle capacità imprenditoriali e manageriali dei suoi clienti storici, alcuni dei quali da oltre trenta anni.



Lo Studio Romano opera a Palermo e si occupa di consulenza aziendale, fiscale, revisione legale e consulenza in materia di finanza agevolata e ordinaria, e d’internazionalizzazione delle imprese. Ma non solo. Perché Studio Romano ha ampliato i propri servizi offerti alle aziende, specializzandosi soprattutto in interventi in materia di strategia d’impresa.

Non è un caso, dunque, che sfogliando le biografie dei 14 clienti storici premiati dallo Studio Romano si trovino imprenditori che sono riusciti ad affermarsi anche oltre i confini siciliani, come la EdilSider spa di Alcamo, azienda specializzata nei sistemi per serramenti in alluminio, che oggi è riuscita a diventare leader nel comparto e superare i confini regionali oppure la Lesi Srl, società di costruzioni, particolarmente apprezzata per la competenza professionale e i valori umani che riesce a esprimere, quali lealtà e correttezza, tali da fargli conquistare commesse da importanti imprese multinazionali. E ancora Sugheri Bua, storica azienda di Castelvetrano che con i suoi tappi in sughero ha accompagnato lo sviluppo enologico del territorio trapanese e non solo, o la BCS Costruzioni, società di Mistretta in grado di espandersi in tutta Italia, operando nel settore dell’edilizia pubblica e privata con grande capacità e competenza.

Ci sono gli agenti di commercio del settore moda, farmaceutico, e dei prodotti chimici ma c’è anche la madre e imprenditrice nel settore immobiliare che, con il supporto delle figlie, è riuscita a difendere e ad accrescere il proprio business in competizione con controparti multinazionali.

Nel campo del Turismo c’è Isola Azzurra Tour Operator, che ha lanciato sul mercato il brand “Zeta Club & Resort”, sinonimo di qualità e attenzione al cliente, e la Logos srl, Comunicazione e immagine, società di marketing turistico, che ha creato Travelexpo, l’unica borsa del turismo in Sicilia, giunta alla ventiseiesima edizione.

Tra tutte le storie di successo un posto d’onore spetta a Losh Pushi, protagonista di una favola moderna e dell’arte orafa. Albanese di origine, nel 1991 fugge dal regime su un gommone e approda a Palermo, dove apprende il mestiere di orafo. Nel 2001 all’età di ventotto anni, apre il suo primo atelier con laboratorio orafo nel cuore di Palermo.

Fondato 35 anni fa da Salvatore Sergio Romano con l’obiettivo di offrire consulenza tributaria e fiscale, garantendo la massima professionalità e competenza, oggi lo Studio Romano opera nell’ambito della consulenza aziendale, fiscale, revisione legale e consulenza in materia di finanza agevolata e ordinaria, consulenza in materia d’internazionalizzazione delle imprese e consulenza nelle procedure concorsuali alternative al fallimento. Per offrire un numero sempre maggiore di servizi, nel corso degli anni si sono affiancati diversi professionisti con esperienza pluriennale, abilitati all’esercizio della libera professione.

