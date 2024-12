L’Accademia Beethoven porta in scena Maria Antonietta Di Benedetto (Soprano), Francesco La Spada (Tenore), Salvo Todaro (Baritono), Salvo Miraglia (Direttore d’Orchestra) e la Compagnia Lirica Siciliana per rendere omaggio in musica l’arrivo del 2025.







Marsala si prepara ad accogliere il nuovo anno con un evento musicale di grande prestigio: il Concerto di Capodanno, organizzato dall’Accademia Beethoven in collaborazione con il Comune di Marsala. L’appuntamento è fissato per il 3 gennaio alle ore 18:00, quando il Teatro Impero si trasformerà in uno scenario di luci e suoni per un abbraccio musicale ispirato alla tradizione dei celebri concerti viennesi. Il programma, offrirà un viaggio musicale tra lirica e sinfonia, un percorso che unisce con delicatezza cultura e intrattenimento.

“Questo evento rappresenta molto più di un semplice concerto – dice con un pizzico d’orgoglio il Maestro Giuseppe Lo Cicero, Presidente dall’Accademia Beethoven -, vuole essere un messaggio di augurio e speranza, un caldo invito alla pace, alla prosperità e alla serenità. Dal cuore del Teatro Impero, Marsala intendiamo lanciare al mondo un simbolico abbraccio musicale, intriso di pace, solidarietà e armonia, per iniziare il nuovo anno con rinnovata fiducia e un sentimento di condivisione. Lo faremo con la musica, con un Concerto di musicisti e cantanti di grande prestigio che sapranno toccare le corde dell’emozione e incantare il pubblico con il loro talento e la loro maestria”.



Per celebrare l’inizio del nuovo anno, il palco del Teatro Impero ospiterà la prestigiosa Compagnia Lirica Siciliana, un’Orchestra Sinfonica di 55 straordinari musicisti che sarà la protagonista del Concerto di Capodanno. Sotto la sapiente bacchetta del Maestro Salvo Miraglia, affermato direttore e compositore, l’ensemble siciliana, si prepara a conquistare il pubblico con un programma di rara bellezza, con una emozionante viaggio musicale attraverso arie celebri, valzer incantevoli e brani senza tempo. Sul palco del Teatro Impero di Marsala si esibiranno tre voci straordinarie: il soprano Maria Antonietta Di Benedetto, il tenore Francesco La Spada e il baritono Salvo Todaro, artisti siciliani che incarnano il meglio della tradizione lirica dell’isola. La Di Benedetto, nota per il suo timbro limpido e ricco di intensità emotiva, saprà conquistare il pubblico con interpretazioni cariche di grazia e potenza espressiva. Todaro, con la sua vocalità profonda e magnetica, offrirà momenti di grande pathos, mentre La Spada, caratterizzato da un lirismo luminoso e appassionato, regalerà al pubblico esecuzioni vibranti e coinvolgenti.



Il programma della serata, articolato in due parti, si aprirà con il preludio della Carmen di Bizet, seguito da capolavori come l’ouverture di Un giorno a Vienna di Franz von Suppé e la vivace Danza Ungherese n. 5 di Brahms, che metteranno in luce la compattezza e la versatilità dell’orchestra. Non mancheranno i valzer di Johann Strauss, con il maestoso Kaiser Walzer e le eleganti Voci di primavera, che evocheranno l’atmosfera incantata dei saloni viennesi. Di Benedetto, dotata di un timbro limpido e intenso, darà vita all’emozionante Tu che di gel sei cinta (Puccini), mentre La Spada, noto per il lirismo luminoso della sua voce, interpreterà il celebre Nessun dorma (Puccini) con straordinaria passione. Todaro, baritono dalla vocalità profonda e magnetica, incanterà con l’irresistibile energia di Largo al factotum (Rossini) e l’intensità del Te Deum (Puccini).





La seconda parte del concerto offrirà momenti di grande intensità emotiva: il Valzer Golisano, composizione originale del Maestro Miraglia, debutterà con la sua melodia avvolgente, mentre il soprano Maria Antonietta Di Benedetto regalerà emozioni con Chi il bel sogno di Doretta (Puccini). Il tenore Francesco La Spada conquisterà il pubblico con la struggente Tu che mi hai preso il cuore (Lehár), mentre l’orchestra esplorerà nuovi orizzonti con l’arrangiamento di My Way e con celebri capolavori di Ennio Morricone. Si tornerà poi alla tradizione con il travolgente valzer Sul bel Danubio blu e il coinvolgente Libiamo ne’ lieti calici (Verdi), fino a chiudere la serata con la celebre Marcia di Radetzky, un finale festoso che coinvolgerà il pubblico sicuramente in un gioioso applauso collettivo.



Il Concerto di Capodanno al Teatro Impero, promosso dall’Accademia Beethoven, non è solo un semplice tributo alla musica immortale ma un trionfo dei talenti siciliani, veri ambasciatori di più emozione e bellezza. Con le loro armonie, questi straordinari artisti trasformeranno il palco in un luogo di magia, capace di toccare i cuori e di diffondere un messaggio universale di pace, solidarietà e speranza. Un evento che non solo celebra l’inizio del 2025, ma lo illumina con i valori più alti, offrendo al pubblico un’esperienza che promette di restare impressa nell’anima.

Alberto Di Paola



Luogo: Teatro Impero Marsala, Piazza della Vittoria, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

