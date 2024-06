Alla cronoscalata Lago Montefiascone, gara test molto proficua per Fabio Angelucci (Citroen C3 Rally2) in vista dell’imminente rientro nel CIAR Sparco

Al Misano World Circuit, successo di categoria per il gentleman driver Roberto Chiaramonte Bordonaro (Alpine A/110) nel Tricolore Auto Storiche

L’intenso fine settimana appena trascorso che ha coinvolto i portacolori dell’Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), si è concluso con un duplice impegno domenicale (dopo il Rally Lana Storico del sabato). Nel Viterbese, teatro della 27ª Lago Montefiascone, valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA), Fabio Angelucci è stato chiamato a una gara test, ma tra le “moderne”. L’esperto pilota romano, infatti, in vista dell’imminente rientro nel Tricolore Rally dove è in lizza nella categoria Over 55, ha sfruttato i 4150 metri del percorso per testare le ultime modifiche apportate alla Citroen C3 Rally2 della D-Max Racing gommata Pirelli, chiudendo quarto assoluto (piazzamento determinato dalla somma dei tempi delle due salite).

«L’occasione, nata da un invito da parte dell’organizzatore (Automobile Club Viterbo ndr), si è rivelata molto proficua» – ha raccontato un soddisfatto Angelucci – «Abbiamo lavorato sull’assetto, ho preso maggior confidenza con la frenata. Una serie di piccoli ma mirati interventi che, a partire dalle prove del sabato, ci hanno permesso di migliorarci a ogni passaggio. Ora, non ci resta che intraprendere la trasferta a Verona, per il Rally Due Valli, con rinnovato entusiasmo».

Riscontri decisamente positivi anche da un altro fronte, ovvero, il Misano World Circuit. La pista romagnola, intitolata al compianto Marco Simoncelli, infatti, ha “ospitato” il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche (CIVCA). Schierato nel 2° Raggruppamento e una volta terminati i 60 minuti del confronto agonistico-sportivo, il gentleman driver palermitano Roberto Chiaramonte Bordonaro (Alpine A/110) ha conseguito il successo in classe GTS/1600, consolidando la leadership nella serie.





