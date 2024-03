Dal 21 al 24 marzo il Bar Pickwick ed il Ristorante Scolapasta di via Alessandro Paternostro a Palermo regaleranno, a chi prenderà un calice di vino delle Cantine Tonnino o Valle dell’Acate, una pianta di gelsomino.

Nel corso di queste quattro giornate dedicate all’ambiente avremo modo di confrontarci sul tema dei cambiamenti climatici in atto, ci sarà anche della musica e certamente dell’ottimo vino.

Nel nostro tempo, in cui il susseguirsi delle stagioni appare sempre meno stabile e le condizioni metereologiche spesso ci riservano fenomeni estremi, vogliamo salutare il solstizio di primavera regalando una pianta, come in inverno, durante le festività di Natale, abbiamo regalato degli alberi. Se l’alternarsi delle stagioni appare incerto vogliamo essere noi a segnalarne l’avvicendarsi, cercando con i nostri omaggi vegetali di dare un piccolo segnale, un contributo minimo per opporsi alla desertificazione della nostra terra.

Piantate alberi

Luogo: Bar Pickwick, Via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 21/03/2024

Data Fine: 24/03/2024

Ora: 17:00

Artista: Gelsomino

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.