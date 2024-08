Al Rally Tirreno – Messina, quinto nonché penultimo appuntamento stagionale della Coppa di zona in programma quasi interamente in notturna, i portacolori Barreca – Marin (Peugeot 208 Rally4) e i locali Bonafede – Vizzari (Peugeot 106) costretti al ritiro, loro malgrado, per problemi meccanici

Un impegno in terra natia decisamente sfortunato per la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl). Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, non ha potuto far altro che osservare i ritiri dei due incolpevoli equipaggi schierati sotto le proprie insegne al 21° Rally Tirreno – Messina, quinto nonché penultimo round della Coppa ACI Sport 9^ zona valevole, altresì, per il Campionato Siciliano Rally e andato in scena nel fine settimana appena archiviato. Un appuntamento agonistico dall’indubbio fascino, disputatosi quasi interamente in notturna e che ha visto il rientro del portacolori Giovanni Barreca, coadiuvato alle note da Marco Marin e al volante della consueta Peugeot 208 Rally4. L’affiatato binomio isolano, reduce dalla terza piazza di classe R2 centrata al Rally di Caltanissetta quasi un mese addietro, ha tenuto botta fino alla terza prova speciale (delle nove in programma), affrontata con esiti positivi seppur di fatto privo della frizione; una volta in assistenza, il duo non è riuscito a risolvere l’inconveniente e, giocoforza, ha dovuto suo malgrado dichiarare forfait. Non è andata meglio all’altro alfiere Giovanni Bonafede. Presentatosi al via alla guida della Peugeot 106 di Gruppo N, lasciando ai box l’usuale Seat Marbella “storica”, il locale gentleman driver, sempre in coppia con Flavia Vizzari, infatti, è stato costretto ad abbandonare anzitempo la gara di casa al termine della quarta frazione cronometrata per problemi meccanici.





Calendario Coppa ACI Sport 9^ zona

17° Rally Valle del Sosio (7/04); 108^ Targa Florio (11/05); 24° Rally dei Nebrodi (24/06); 22° Rally di Caltanissetta (14/07); 21° Rally Tirreno – Messina (11/08); 9° Tindari Rally (22/09).





