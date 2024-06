La rappresentante per la provincia di Ragusa di Alleanza Verdi Sinistra Stefania Pagliazzo presenta un programma politico innovativo e radicato in una visione antispecista, con un particolare focus sul territorio ragusano. La candidata alle elezioni europee si impegna a promuovere leggi e politiche che riconoscano la dignità e il valore intrinseco di ogni forma di vita, rifiutando la concezione degli animali come mere risorse a disposizione dell’umanità.

“Il territorio ragusano, con la sua ricca biodiversità e tradizioni agricole, può diventare un modello di coesistenza sostenibile e rispettosa degli esseri senzienti” – afferma Stefania Pagliazzo – “Voglio lavorare affinché Ragusa sia all’avanguardia nella protezione degli animali e nella promozione di pratiche sostenibili”.

Alcune delle principali misure del programma di Alleanza Verdi Sinistra e della candidata Stefania Pagliazzo includono:

– Eliminazione graduale dei finanziamenti all’allevamento intensivo: promuovere la conversione dell’industria zootecnica locale verso pratiche sostenibili, ridurre il numero degli animali allevati e incoraggiare diete più ricche di prodotti vegetali.

– Abolizione delle gabbie in allevamento: vietare il trasporto di animali non svezzati per finalità di allevamento e macellazione.

– Riconoscimento degli animali come esseri senzienti: spostare i finanziamenti dagli allevamenti industriali verso pratiche sostenibili che proteggano la biodiversità.

– Proibizione della caccia: introdurre una stretta sul commercio e sulla detenzione di animali esotici.

– Riconoscimento dei diritti degli animali domestici: passare dal concetto di “proprietà” a quello di “responsabilità” e rafforzare la protezione e la cura degli animali da compagnia.

– Prevenzione del randagismo: adottare politiche europee per prevenire il randagismo e inasprire le pene per chi abbandona animali domestici.

– Riforma della legislazione europea sul benessere animale: proporre un’ambiziosa riforma per migliorare la protezione degli animali.

“Ragusa può diventare un faro di sostenibilità e rispetto per tutta l’Italia”, conclude Stefania Pagliazzo, che è anche l’unica candidata nella provincia ragusana ad aderire all’iniziativa Vote For Animals (https://voteforanimals.it/).

