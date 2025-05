In contemporanea con il Salone del Libro di Torino, l’appuntamento annuale più atteso per lettori, scrittori ed editori, nelle giornate che vanno dal 14 al 18 maggio, il Bar Pickwick, di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, promuove la distribuzione dei libri di Arkadia Editore offrendo un calice di vino, o una birra oppure uno spritz a chiunque acquisti un libro.





Abbiamo scelto i libri del catalogo di Arkadia Editore, una casa editrice grintosa, combattiva e sempre capace di tirarsi fuori dal coro, di lavorare anche in dissonanza dentro un panorama editoriale in Italia sempre più schiacciato dentro il conformismo delle scelte obbligate dal mercato. Una buona occasione per acquistare un libro, sostenere l’editoria indipendente e bere un ottimo vino.

Luogo: Bar Pickwick, Via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 14/05/2025

Data Fine: 18/05/2025

Artista: Arkadia Editore

Prezzo: 0.00

