Eventi al tramonto, attività didattiche e intrattenimento in un ambiente ispirato ad Halloween. Nasce un vero e proprio Pumpkin Park in stile americano: un giardino delle zucche, ispirato alle corti contadine con colori caldi, balle di fieno, zucche e castagne, profumi speziati e una serie di eventi che proseguiranno per tutto il mese di ottobre con conclusione prevista per il 3 novembre 2025.

A Masseria La Timpa, in via Crocifisso 44a Valverde (Ct), parte una nuova iniziativa che prevede anche attività didattiche, momenti di intrattenimento per bambini, cocktail al tramonto in un’atmosfera magica. L’inaugurazione è in programma venerdì 3 ottobre alle 18.30.





“Ci piace l’idea di creare uno spazio dove i più piccoli possono essere coinvolti in iniziative di formazione, informazione e gioco -spiega Giovanni Samperi, tra gli organizzatori dell’evento, quest’anno alla sua prima edizione-. Abbiamo creato un’area in una radura d’ulivi dove è stato realizzato anche un pop-up bar di stagione. L’idea romantica associata a questa scelta è l’immagine delle foglie che cadono lente e i profumi dei cocktail che si mescolano ai sorrisi della gente”.





L’evento, organizzato in collaborazione con Giuseppe Pellegrino, famoso bartender e titolare di Pevi Catering, darà ampia valorizzazione anche ai cocktail d’autore creati con ingredienti di stagione, profumi di raccolto ed un’atmosfera rurale. “Siamo felici di questa collaborazione enogastronomica che ci permette di confrontare le specifiche professionalità e di creare qualcosa di originale” afferma Giuseppe Pellegrino.

“Il programma è ricco e sarà annunciato man mano nel corso del mese di ottobre -aggiunge Samperi-. Ci saranno tante sorprese e molti momenti di condivisione. Al giorno d’oggi abbiamo bisogno di ritrovare spazi di vita comune in cui incontrarsi e confrontarsi, vivendo attimi di serenità”.

Luogo: Masseria La Timpa, Via Crocifisso , 44a, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.