Palermo 27 febbraio 2024 – Si farà sulla facciata dell’ITI “Vittorio Emanuele III” un murale dedicato a Pio La Torre, che frequentò l’istituto tecnico di via Duca della Verdura e nel 1945 ottenne con ottimi voti il diploma di perito meccanico.



Autore dell’opera sarà il pittore Igor Scalisi Palminteri, che il 13 marzo presenterà i bozzetti da lui preparati a studentesse, studenti e insegnanti, per scegliere insieme quello da eseguire.



Gli insegnamenti di Pio La Torre, dirigente sindacale e uomo politico, protagonista delle battaglie per i più deboli e della lotta contro la mafia, spingano i cittadini di ogni età a dedicarsi allo studio, fondamento di uguaglianza e rispetto dei diritti.



L’iniziativa è promossa dagli organi scolastici. A sostegno di essa il comitato “A Pio La Torre dall’Iti Vittorio Emanuele III”, in piena autonomia e responsabilità, lancia la raccolta dei fondi necessari a realizzare il murale. Ne è presidente Franco La Torre, vice presidente Francesco Tornatore, tesoriere Fausto Amato.



Il sito web comitatopiolatorre.it, curato dal prof. Sandro Impastato, pubblicizzerà le fasi di attività.



Per aderire alla sottoscrizione popolare, con il contributo che ciascuno vorrà offrire, i dati di conto corrente da utilizzare sono:



Intestatario: Comitato “A PIO LA TORRE DALL’I.T.I. VITTORIO EMANUELE III”



Banca: UniCredit



IBAN: IT 56 Q 02008 05209 000107035833.



«Si deve avere la volontà di combattere certe battaglie prima ancora di pensare a vincerle», diceva Pio La Torre. Ecco lo spirito del murale.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.