Il cantattore Renny Zapato ritorna di nuovo a suonare dal vivo con la band “Zapato Small Combo” sabato 27 aprile, ore 21.00, al “Club house dei Bandidos mc ct” di Acicastello, il club motociclistico più importante della Sicilia, per un concerto dal tipico sound wild rock n roll.



“Ritornano gli Zapato Small Combo- dichiara Renny Zapato- con una nuova formazione composta da Carmelo Carbonaro alla chitarra, Emanuele Spampinato al contrabbasso e Ferruccio Caselli alla batteria, musicisti catanesi storici degli anni 80, i quali mi accompagneranno in questo speciale viaggio fatto di rivoluzionarie cover del rock anni 50 e del rockabilli anni 80 senza dimenticare brani originali come il mio ultimo inedito il gettonatissimo “Crazy baby” presente su spotify e su tutte le piattaforme musicali con la proiezione del videoclip diretto da Mel Stoutman con protagonista il volto della pin up Deborah Licciardello, la mia compagna di vita e d’arte, che ricorda perfettamente Amy Winehouse”.

Spirito goliardico e tanta voglia di non prendersi mai troppo sul serio accompagneranno l’intera serata all’insegna del sano divertimento, che insieme ai tanti bikers presenti arricchiranno il concerto scatenando endorfine positive al suono di un rock’n roll al fulmicotone.

“Le roboanti moto dei motociclisti con i loro immancabili giubbotti di pelle sono pronte – continua Zapato- per una serata rock dedicata alla musica con il cuore sempre giovane, perché come diceva Elvis tutto è un keep on rockin”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.